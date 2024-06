Voici l’heure à laquelle il faudrait fermer ses volets pour garder une maison fraîche

Alors que le temps devient de plus en plus chaud ces dernières semaines en France, fermer ses volets s’avère être l’un des moyens les plus simples pour combattre les fortes chaleurs chez soi. Toutefois, il est plus efficace d’effectuer ce geste à un moment précis de la journée.

L’été est bel et bien arrivé. Après de longues semaines en dessous des normales de saison, les fortes chaleurs semblent durablement s’installer dans l’Hexagone avec des températures qui atteignent ou dépassent les 30 °C dans de nombreux territoires. Face à ces chaleurs estivales, les habitations se transforment en véritable fournaises, rendant la gestion des températures plus cruciale que jamais. Bien gérer l'ouverture et la fermeture des volets permettrait ainsi de maintenir son intérieur au frais.

D’après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), il est conseillé de fermer ses volets, rideaux ou stores dès que le soleil commence à se lever, entre 8h et 9h du matin en été, afin d’empêcher la chaleur d’entrer. Et pour cause, la lumière du soleil étant la principale source de chaleur, fermer les volets dès le matin permet de limiter l'absorption de la chaleur par les fenêtres et les murs.

Une pratique qui contribue à réduire l'effet de serre et à faire baisser la température des intérieurs de plusieurs degrés.

Maintenir les volets fermés jusqu’à la soirée

Une fois les volets fermés le matin, ils devront le rester pendant toute la journée, et surtout pendant les heures les plus chaudes, entre 12h et 16h. Il est toutefois conseillé de rouvrir les volets et les fenêtres une fois que la température extérieure a baissé, généralement en soirée, à partir de 20h ou 21h, ou tôt le matin, avant le lever du soleil. Un moyen qui permet de profiter de la fraîcheur nocturne pour ventiler la maison et renouveler l'air intérieur.

Cette gestion simple mais stratégique des volets, des rideaux ou des stores peut significativement améliorer le confort thermique de votre habitation pendant ces périodes de forte chaleur, et diminuer le besoin de climatisation ou de ventilation.