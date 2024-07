Voici les 10 principaux dangers du jardin pour votre chien

Barbecue, fleurs, insectes… De nombreux dangers menacent la santé de votre chien en extérieur. Voici les points sur lesquels il faut être vigilant.

Les beaux jours sont arrivés et vous allez sûrement davantage profiter de votre jardin, accompagné de votre animal de compagnie. Mais ces moments paisibles peuvent rapidement virer au drame si vous ne protégez pas votre chien de quelques dangers.

Les outils de jardinage

Si les outils de jardinage sont facilement identifiés comme des dangers pour les enfants, les propriétaires d’animaux de compagnie n’ont parfois pas l’automatisme de ranger leurs outils pour protéger leurs bêtes. Pourtant, chaque année, les vétérinaires soignent des chiens blessés par un sécateur, une serfouette, une pioche…

Les produits d’entretien du jardin

Vous craignez que votre jardin se dessèche à cause du soleil estival et utilisez de l’engrais : c’est normal. Mais ne les laissez pas traîner. Les produits phytosanitaires tels que les pesticides, l’engrais, le répulsif, le désherbant et l’insecticide sont des produits toxiques qui peuvent empoisonner votre canidé. Il peut être tenté de les renifler ou de les lécher. Veillez à bien les ranger à un endroit que votre chien ne peut pas atteindre. Cela vaut aussi pour vos produits de piscine.

Les Plantes toxiques

Vous êtes fier de votre jardin fleuri ? Tant mieux ! Attention cependant à ce que les plantes de votre extérieur ne soient pas toxiques pour votre animal. Voici une liste non-exhaustive de plantes que vous devez éviter d’avoir dans votre jardin si vous êtes propriétaire d’un chien : laurier rose, muguet, gui, jonquille, tulipe, lys, rhododendron, belladone, ficus, hortensia et ficus.

Les Fruits et légumes

Certains fruits et légumes présents dans votre potager constituent des poisons pour votre animal. Au jardin comme en cuisine, surveillez que votre bête ne mange pas : des tomates, de la rhubarbe, des oignons, de l’ail, du poireau, de l’échalote, de la pomme de terre et des raisins.

Les Piqûres d’insectes

Les insectes piqueurs comme les abeilles et les guêpes peuvent être dangereux lorsque les chiens se baladent en extérieur. Si votre chien boite, cela peut être un signe qu’il a été piqué. Examinez sa peau pour déceler un bouton, un gonflement, des sécrétions ou des ecchymoses. Il est aussi possible que votre animal soit allergique aux piqûres de certains insectes auquel cas il est impératif de l’emmener rapidement chez le vétérinaire afin qu’il lui administre des corticoïdes pour réduire l’inflammation.

Un jardin sans clôture

Avant d’accueillir votre animal, veillez à ce que votre extérieur soit clos avec un grillage ou un mur assez haut pour que votre chien ne puisse pas l’enjamber. Un jardin sans véritable clôture est une porte ouverte aux fugues et aux vols. Certaines races, comme le husky, ont un comportement particulièrement fugueur et cela peut s’accentuer lorsqu’ils sont seuls pendant plusieurs heures.

Les Animaux sauvages

Plusieurs animaux sauvages représentent de vrais dangers pour votre animal en cas de confrontation ou de morsure. C’est notamment le cas des blaireaux, des renards, des rats et des hérissons. Voilà une raison de plus de bien clôturer votre jardin.

Les chiens peuvent aussi être la cible de morsures de vipère qui peuvent être mortelles. Si c’est le cas, empêchez-le de faire tout effort car cela favoriserait la diffusion du venin en augmentant le débit sanguin. Déplacez-le en le portant dans une couverture et appliquez de la glace ou une compresse d’eau froide sur la plaie pour soulager sa douleur. Si la morsure se situe au niveau d’une patte, tentez de l’immobiliser. Rendez-vous immédiatement dans une clinique vétérinaire.

Les crapauds, avec leurs glandes à venin situées sur la peau de leur dos, peuvent intoxiquer votre canidé. Ce cas de figure est courant car nos amis à quatre pattes ont tendance à jouer avec les crapauds et à les prendre dans leur gueule. Si c’est le cas, rincez la gueule de votre animal avec de l’eau ou du bicarbonate de sodium. N’hésitez pas à consulter un vétérinaire, particulièrement si votre chien est petit, car le venin peut être mortel.

Le risque le plus important demeure le contact avec des chenilles processionnaires du pin. Vous pouvez vous débarrasser de ces petites bêtes aux poils urticants en répandant du bacille de Thuringe. S’il est trop tard et que votre chien est déjà entré en contact avec une chenille processionnaire, lavez-le et rincez-lui la bouche abondamment en portant des gants afin de protéger votre peau. Si votre chien a directement léché ou mangé une chenille, les risques d’œdème et de douleurs aigues sont encore plus importants. Faites-lui lécher un pot de glace à la vanille et conduisez-le de toute urgence chez le vétérinaire.

Les tiques et les puces

En se promenant à l’extérieur, votre chien est exposé aux tiques et aux puces porteuses de maladies. De nombreux produits sont commercialisés afin de limiter les risques d’infestation. Si vous voyez une tique attachée à votre chien, retirez-la avec un crochet spécial.

LA cuisine extérieure

Comme pour les enfants, vous devez protéger votre chien du barbecue, de la plancha, des ustensiles de cuisine et du charbon. Il risquerait de se brûler ou de se couper. Si vous mangez dehors, faites attention à vos restes et surtout aux petits os. Les chiens ne doivent pas manger un os cuit car il pourrait s’effriter et blesser son estomac jusqu’à la perforation.

La piscine

En cas de fortes chaleurs, votre animal peut vouloir se rafraîchir dans l’eau de votre piscine. Si c’est le cas, surveillez-le attentivement car il pourrait s’épuiser s’il est âgé ou faible. À noter que des piscines adaptées aux chiens sont commercialisées et permettent à votre animal de compagnie de se rafraîchir et de se divertir sans danger.