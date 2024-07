Voici les motifs valables pour obtenir un passeport en urgence

Dans certaines circonstances, obtenir un passeport en urgence est nécessaire. Afin de garantir la faisabilité d'un voyage, même lorsque celui-ci est prévu à la dernière minute, il existe une procédure d'urgence pour obtenir son document. Mais elle est suspendue à certains cas de figure.

Que ce soit pour des raisons médicales, professionnelles ou humanitaires, un déplacement peut s'imposer sur le tard. Au cas où le voyageur n'a pas de passeport ou que celui-ci est expiré, une procédure express existe pour tout de même lui permettre de quitter la France.

Pour prétendre à cette demande urgente, il faut justifier d'un départ rapide (dans les sept jours) et imprévu. Une raison médicale peut être une justification satisfaisante, que ce soit pour suivre un traitement à l'étranger ou pour accompagner un proche nécessitant ces soins. Le cas échéant, un certificat médical pourrait être nécessaire.

Médical, professionnel, humanitaire et au cas par cas

Le motif professionnel est l'un des plus souvent avancé pour justifier d'une procédure express de fabrication de passeport. Il suffit généralement d'un courrier de l'employeur détaillant la raison du voyage et son carractère imprévu ni différable pour obtenir gain de cause.

Le déplacement peut également être justifié par des raisons humanitaires, comme une urgence familiale, la nécessité de se rendre au chevet d'un proche ou à un enterrement, par exemple. Pour toute autre demande, les autorités pourront juger au cas par cas.

Un passeport différent

Contrairement à la procédure classique, qui nécessite de longues semaines (parfois plus, en période haute), le passeport obtenu par cette demande urgente ne sera que temporaire et expirera un an après sa délivrance, par rapport aux dix ans d'un passeport classique. Dans certains cas, il est possible d'obtenir son nouveau passeport la même journée que sa demande. Au maximum, il nécessite 48 heures.

Le passeport temporaire est différent de sa version classique : il ne possède pas de puce et n'est pas biométrique. Il s'agit d'un passeport électronique, à lecture optique. Il n'est d'ailleurs pas reconnu partout dans le monde. Son utilisation est permise dans les pays de l'espace Schengen, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon ainsi qu'au Mexique. Pour les Etats-Unis et l'Australie, il est possible de l'utiliser accompagné d'un visa.