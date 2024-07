Voici les 2 signes astrologiques qui aime le plus faire l’amour

Connu pour avoir une forte libido, ce signe astrologique a besoin d’avoir des rapports sexuels réguliers avec son ou sa partenaire.

Ce natif est particulièrement porté sur la chose. Passionné et magnétique, le Scorpion «a des besoins sexuels plus importants que la moyenne», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Dans une relation amoureuse, «il accorde une grande place au plaisir charnel». Et ce, pour plusieurs raisons.

Il faut savoir que dans l’astrologie, chaque signe est associé à une partie du corps, et pour le Scorpion, il s'agit des organes sexuels, rappelle la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

De plus, cet animal à pinces est dirigé par Mars, planète symbolisant notamment la sexualité et la virilité. Si cet animal à pinces aime autant les câlins sous la couette, c’est aussi parce qu’il «a besoin d’avoir des sensations fortes et veut se sentir vivant».

il est suivi de près par le lion

Quand il est en couple, il a tendance «à s’investir à fond. C’est un signe volcanique», poursuit elle, précisant que «son humeur dépend souvent de sa sexualité». Et peu de signes sont à même de satisfaire son appétit.

L'un des seuls à pouvoir le rassasier, c'est... un Scorpion. Ce natif a en effet des atomes très crochus avec ses semblables.

Selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, on peut également citer le Lion. Dirigé par le Soleil, ce signe de Feu «aime dominer et donner du plaisir». Il a tendance à se montrer très patient et généreux dans l’intimité. «Le sexe est aussi une manière de flatter son égo et de montrer qu’il est le plus fort», précise-t-elle.

