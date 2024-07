Retraites : voici les 4 hausses de pensions prévues entre 2024 et 2025

Bien que l'inflation semble reculer au deuxième trimestre 2024, la baisse reste modeste. Pour le budget des retraités, plusieurs hausses des pensions et des régimes complémentaires sont annoncés.

Comme tous les Français, les retraités sont frappés de plein fouet par l'inflation. Afin de donner un coup de pouce au pouvoir d'achat, le gouvernement va procéder à la revalorisation des pensions et des régimes complémentaires sur plusieurs mois.

La hausse des petites retraites

Établie en avril 2023 et portée par l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne, la réforme des retraites avait déjà instauré une augmentation des petites pensions pour les retraités ayant une carrière complète, soit avec au minimum 120 trimestres cotisés. À l'époque, Renaud Villard, directeur de la CNAV, avait annoncé un échelonnement jusqu'au début de l'année 2024. En réalité, cette revalorisation qui peut atteindre 100 euros brut et qui touche 1,7 million de retraités, devrait s'étaler jusqu'à l'automne 2024 et être reçu par certains à ce moment seulement.

L'AUGMENTATION DE LA COMPLÉMETAIRE AGIRC-ARRCO

Une revalorisation de la retraite complémentaire Agirc-Arrco aura également lieu le vendredi 1er novembre 2024. Impactant directement le pouvoir d'achat des ex-salariés du privé, la complémentaire avait déjà connu une hausse de 4,9% en 2023. Néanmoins, la hausse annuelle, qui suit les vagues de l'inflation, devrait être moins importante cette fois-ci.

LA REVALORISATION DES PENSION DE BASE

Prévue par le code de la Sécurité sociale, une revalorisation des pensions de base devrait également être instaurée au début de l’année prochaine, le 1er janvier 2025. L’année dernière, cette revalorisation avait atteint 5,3%. Il faudra attendre la fin de l’année et l’annonce officielle du pourcentage de l’inflation pour espérer connaitre le montant de cette revalorisation des pensions de base.

LA RÉÉVALUATION DES PRESTATIONS SOCIALES LIÉES À LA RETRAITE

Avec la hausse des pensions de retraite, plusieurs minimas sociaux liés à la retraite devraient également augmenter l’année prochaine, au mois de janvier 2025. L'Aspa, l'allocation de solidarité de personnes âgées touchée par plus de 600.000 retraités en France, a été rehaussée pour atteindre 1.012 euros. Le gouvernement a également augmenté, de 5,3%, le montant minimum de la pension de réversion touchée par plus de 4,5 millions de retraités dans l’Hexagone.