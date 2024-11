Voici les 3 signes astrologiques qui sont faits pour une relation longue durée

Certains signes astrologiques sont naturellement plus enclins à construire des relations stables et durables, en raison de leur besoin de sécurité et de loyauté.

D'après l'astro love coach Nathalie Marcot, les signes de Terre — Taureau, Vierge et Capricorne — «ont besoin de stabilité et de sécurité», ce qui les rend particulièrement aptes aux relations durables.

Réputés comme «les plus routiniers» du zodiaque, ces natifs ont besoin d'une certaine constance dans leur vie. «Ils n'aiment pas l'imprévu». Les changements imprévus pouvant facilement les perturber, «ils vont être moins enclins à se séparer».

Toutefois, selon l'experte en connexion intérieure et relation de couple, pour un Taureau, une fois la décision de quitter une relation prise, il est peu probable qu'il revienne en arrière, en raison de «son caractère têtu». «Le changement est trop déstabilisant pour lui», précise la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

La Vierge, quant à elle, est un signe «très conventionnel», souvent «engagé pour la vie». Bien que mutables, car associée à la fin de l'été, les personnes nées entre le 23 août et le 23 septembre demeurent les plus adaptables parmi les signes de Terre. Cette qualité leur permet de s'ajuster, tout en restant ancrées dans leur besoin de stabilité et de contrôle.

Enfin, le Capricone est guidé par une profonde loyauté. Une fois engagée, il reste dans sa relation par devoir, «même s'il est malheureux».