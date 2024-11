Voici les 5 plus beaux marchés de Noël d’Europe à visiter en 2024

Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles les marchés de Noël prennent leurs quartiers dans de nombreuses villes. Pour s'imprégner de leur ambiance festive, voici cinq des plus beaux marchés d'Europe à visiter cet hiver.

Alors oui, ils égrènent leurs cadeaux bien souvent kitsch, mais avec leurs échoppes en bois, leurs spécialités gastronomiques et leurs ambiances chaleureuses, les marchés de Noël attirent toujours plus de badauds. Des plus anciens aux plus récents, chacun plonge à sa façon dans la magie de Noël et certains ont même décidé de prendre place dans des grottes.

Strasbourg : un incontournable vieux de quatre siècles

© Patrick Hertzog / AFP

Il cultive les superlatifs. Élu meilleur marché de Noël d’Europe en 2014 et 2015, le plus vieux marché de Noël de France, créé en 1570, déploie cette année encore, son sapin de plus de trente mètres place Kéber et ses 300 chalets répartis sur plusieurs sites, notamment autour de la cathédrale mais aussi place Broglie. Un rendez-vous magique qui a réunit plus de 3,3 millions de visiteurs en 2023.

Ouvert du 27 novembre au 27 décembre.

Londres : l'exubérant Winter Wonderland à Hyde Park

© WinterWonderland

Si la capitale britannique compte plusieurs marchés de Noël, dont le plus connu est certainement celui de Greenwich, Hyde Park accueille également l'un des rendez-vous les plus animés à cette période de l'année : le Winter Wonderland. Cette gigantesque fête foraine célèbre cette année sa 15e édition. Elle propose évidemment son marché de Noël avec ses petits chalets mais aussi une patinoire géante, une grande roue, un passage secret sculpté dans la glace et de nombreuses animations dont plusieurs spectacles. The place to be pour profiter de Londres en famille. Entrée gratuite aux heures creuses, activités payantes.

Ouverture du 21 novembre au 5 janvier.

Zurich : le plus grand marché de Noël couvert

© DR

Comme tous les ans, le hall historique de la gare de Zurich construit en 1871 abrite le plus grand marché couvert d'Europe. Avec plus de cent quarante chalets et son sapin orné de milliers de cristaux, le Christindlimarkt est certainement le seul marché d'hiver où l'on ne grelotte pas complètement de froid. Un coup d'œil à celui de la vieille ville vaut aussi le détour pour toutes ses spécialités gastronomiques.

Ouvert du 21 novembre au 24 décembre.

Bruxelles : Plaisirs d'hiver, un grand rendez-vous féérique

© Visit-Brussels - Eric Danhier - 2016.

Rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année à Bruxelles, l'événement Plaisirs d'Hiver investit le centre ville et transforme sa Grand-Place mais aussi la place de la monnaie et celle de Sainte Catherine en terrain de jeu XXL pour toute la famille. Une patinoire, une grande roue mais aussi 250 chalets s'y implantent de fin novembre jusqu'à début janvier. Sans compter que de très nombreuses animations y seront présentées.

Ouverture du 29 novembre au 5 janvier.

Aux Pays-Bas : les marchés de Noël investissent des grottes

© Capture d'écran du Marché sous terrain de Valkenburg sur Holland.com

À Valkenburg, petite commune située à une demi-heure de Maastricht en voiture, le marché de Noël s'invite dans les grottes communales où il y a 2000 ans, les romains extrayaient la marne, pierre sédimentaire, ainsi que dans la grotte de velours, située sous les ruines du château de la ville. Les visteurs sont invités à démbuler dans les décors féériques du marché souterrain le plus ancien d'Europe.

Ouvert du 16 novembre au 29 décembre.