Voici les signes astrologiques les plus compatibles en amour

Certaines combinaisons astrologiques sont réputées pour favoriser des relations harmonieuses, passionnées et durables. Découvrez ici les signes astrologiques les plus compatibles en amour

Les signes de feu, à savoir le Bélier, le Lion et le Sagittaire, sont généralement plus compatibles avec les signes d'air, comme le Gémeaux, le Verseau, et la Balance. Ces signes sont avides «de liberté, de nouveauté, et d'imprévu», explique Nathalie Marcot, astro love coach.

Ces natifs recherchent notamment une vie dynamique, où mouvement et action occupent une place centrale. Ils aiment «tout ce qui bouge», ce qui les rend particulièrement compatibles entre eux. En outre, comme le rappelle la spécialiste, qui anime également une chaîne YouTube, «tout comme l'air attise le feu», ces signes s'enflamment d'autant plus lorsqu'ils sont ensemble.

Les signes de terre, tels que le Taureau, la Vierge et le Capricorne, qui privilégient «la stabilité et la tranquillité», s'accordent mieux aux signes d'eau, comme le Cancer, le Scorpion et les Poissons.

En effet, comme «l'eau nourrit la terre», les personnes de ces signes apprécient avant tout un cadre confortable, notamment au sein de leur foyer. Ainsi, les signes de terre et d'eau se complètent par leur recherche commune de stabilité émotionnelle et de sécurité matérielle.

Cependant, il est important de souligner que même si certains signes sont théoriquement moins compatibles, cela ne signifie pas que relation soit vouée à l'échec, précise l'experte en connexion intérieure et relations de couple. Chaque relation a une dimension d'apprentissage et de croissance.

Le thème astral de chaque individu peut, en effet, apporter des nuances et des détails supplémentaires pour mieux comprendre les dynamiques d'une relation.