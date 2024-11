Pourquoi porter une doudoune en conduisant peut vous coûter la vie

Alors que le froid s'est installé partout en France, vous êtes nombreux à porter une doudoune. Pourtant, ce manteau peut être un véritable danger pour les conducteurs et passagers, selon des experts en accidentologie.

Cinq degrés affichés sur le tableau de bord de la voiture. À cette température, vous êtes nombreux à opter pour l'un des manteaux tendance en hiver : la doudoune.

Pourtant, les experts de l’accidentologie sont formels : pour des raisons de sécurité, il faut éviter de porter de grosses doudounes rembourrées. Ils conseillent d’ailleurs de retirer tout vêtement très épais avant de prendre la route.

la doudoune, l’ennemie de la ceinture

En cas d’accident ou de violent coup de frein, les couches de ces vêtements rembourrés réduisent l’efficacité des ceintures de sécurité.

«Le but de la ceinture est de vous maintenir plaqué au siège ou au dispositif pour enfants. Si vous avez un gros manteau, avec de l’isolant, il faut plus de temps pour que la ceinture se rapproche des zones fixes : bassin et clavicule», expliquait dans l'Édition du soir de Ouest-France le Docteur Stéphane Buffat, directeur du laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’études du comportement des conducteurs (une structure financée par le groupe Renault et le groupe Stellantis).

Conséquence : avec un manteau sur les épaules, le conducteur va perdre quelques précieuses millisecondes dans un choc qui dure 100 millisecondes, soit le temps d’un battement de paupière.

Le problème arrive également lorsque vous attachez vos bambins sur les sièges enfants. En période hivernale, les Français ont tendance à multiplier les couches sur leurs enfants pour éviter qu'ils ne prennent froid. Or, là aussi, les couches successives vont atténuer l'efficacité de la ceinture.

Si le port de la doudoune en voiture est une mauvaise habitude qu'ont pris les Français, il n'est cependant pas sanctionnable par la loi.