Paris : le Grand Tasting fait son retour au Carrousel du Louvre

Sélectionnés minutieusement par Bettane+Desseauve, les grands domaines viticoles de France et d’ailleurs investissent le Carrousel du Louvre à Paris, les 29 et 30 novembre prochains.

C’est l’un des événements très attendus par les amateurs de grands vins. Le Grand Tasting s’installe à Paris au Carrousel du Louvre, les 29 et 30 novembre prochains, pour sa 19e édition.

Depuis son lancement en 2006, il applique la même recette : les grandes domaines du vignoble français et étrangers sélectionnés par Bettane+Desseauve proposent dans un lieu unique de découvrir leurs cuvées. Armé d’un verre Riedel, on arpente les allées à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui consacrent leur vie au vin.

Comme chaque année, Le Grand Tasting Paris propose un programme exceptionnel de masterclass.



C’est une occasion unique de déguster les plus grands vins en compagnie de ceux qui les font.



Programme et billetterie sur https://t.co/QT6YA0TLk6 pic.twitter.com/gRZh39WxUD — Bettane+Desseauve (@MyBettaneD) October 17, 2024

Au total, 250 producteurs sont présents pour faire découvrir près de 1.200 vins.

Le Grand Tasting c’est aussi toute une série de masterclasses d’une durée de 45 minutes à 2 heures, pour déguster des vins rares commentés par ceux qui en sont à l’origine.

Par exemple, la maison Bouchard Père et Fils permet de s’initier au célèbre grand cru Cortan à travers plusieurs millésimes. Samedi matin, Michel Bettane et Thierry Desseauve animent Le Génie du Vin pour raconter des vins «qu’on ne voit-boit que rarement».

Le Grand Tasting Paris, Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, Paris 1er

Vendredi 29 novembre : 10h15 à 20h (entrée avant 19h)

Samedi 30 novembre : 10h15 à 18h (entrée avant 17h).

L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.