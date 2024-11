168 millions d'euros à gagner à l’Euromillions ce mardi : voici les numéros qui sortent le plus souvent

Envie de décupler vos chances de gains à l'EuroMillions, dont le jackpot sera de 168 millions d'euros ce mardi 19 novembre ? Voici les numéros les plus régulièrement tirés.

Une somme mirobolante. Ce mardi 19 novembre, la Française des Jeux propose un «jackpot» de 168 millions d’euros après celui de 154 millions non remporté vendredi dernier. L'occasion de dévoiler les 5 numéros et 2 étoiles qui sortent le plus souvent.

Selon les statistiques de la FDJ, depuis février 2020, il existe en effet des numéros plus régulièrement tirés à l'EuroMillions qui permettent d'optimiser ses chances de gains.

Parmi eux, on découvre en première position le numéro 21, qui cumule 15,25% des sorties. Viennent ensuite ex aequo le 44 et le 42 (12,43%), le 19 (12,15%) et le 12 (11,86%).

En ce qui concerne les étoiles, le numéro 3 arrive en tête avec 21,47% des sorties. Il est suivi du 11 (19,77%).