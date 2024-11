Ces 7 matières les plus chaudes à porter pour ne pas avoir froid

Le retour du froid en ce mois de novembre signe aussi celui des pulls et des manteaux. Mais toutes les matières ne se valent pas.

Cachemire, velours, laine… Chaque matière a ses spécificités qu'il faut connaître avant de les porter. Voici celles qui conservent le mieux la chaleur et qu'il faut privilégier pour avoir bien chaud cet hiver.

La laine, star de l'hiver

La laine est la matière star de l’hiver puisqu’elle est thermorégulatrice mais également isolante. Ainsi, cette matière naturelle, permet de garder la chaleur tout en évitant la transpiration. La fibre agit également comme coupe-vent. Il arrive que la laine gratte légèrement, les peaux sensibles doivent alors privilégier les laines plus douces comme celles de mérinos ou encore d’alpaga. Autre possibilité, mettre un sous-pull.

Le cachemire

Le cachemire peut aisément se substituer à la laine pour les peaux fragiles ou celles en recherche de douceur. Sa fibre est plus fine et plus moelleuse mais elle possède les mêmes propriétés thermorégulatrices que la laine. Inconvénient de taille, le prix du cachemire est beaucoup plus élevé que celui de la laine.

La soie

La soie possède des propriétés isothermiques qui permettent une bonne isolation du froid. Elle est utilisée dans les sous-vêtements, les gants, chaussettes mais aussi comme chemisier. Souvent mélangée avec du coton ou du cachemire, la soie a le défaut d’être fragile et de nécessiter un entretien délicat.

La viscose

La viscose se compose à 90% de cellulose et à des capacités similaires à celles du coton. Elle absorbe l’humidité mais conserve la chaleur corporelle. La viscose est souvent utilisée dans les vêtements servant de sous-couches.

Le velours

Le velours tire son pouvoir thermique de ses fibres extrêmement serrées qui permettent de conserver la chaleur. Il s’invite le plus souvent dans les pantalons et les vestes.

LE polaire

Le polaire allie la douceur du cachemire aux capacités thermique de la laine. Fabriquée avec des fibres de polyester, il s’agit d’une très bonne matière isolante mais qui permet aussi à la peau de respirer. A noter qu'il existe plusieurs type de polaire comme le polaire technique, le polaire mérinos ou encore la laine polaire.

Le duvet

Le duvet en plume d’oies ou de canards, se trouve très souvent dans les doudounes et a un pouvoir isolant trois fois plus fort que le synthétique. Les plumes naturelles permettent d’éviter l’accumulation de couches.