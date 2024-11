Shopping : les pièces mode à acquérir cet hiver pour être tendance, selon un site de référence

Le site The Lyst Index établit, selon les recherches, les ventes et les interactions des sites et des réseaux, les pièces à acquérir pour être tendance cet hiver.

Sortez le porte-monnaie ! Le site The Lyst Index référence toutes les tendances modes de la saison, et publie un classement trimestriel des marques et des produits les plus en vogue. Miu Miu, Area, Balenciaga et Carhartt, voici toutes les pièces à avoir dans sa garde-robe pour être tendance cet hiver.

Panthos Sunglasses, Saint Laurent

La paire de lunettes Saint Laurent est un indémodable et un basique à avoir dans sa collection d'accessoire. La SL 567 est disponible dès 355 €.

© Saint Laurent

Pour les plus petits budgets, de nombreuses marques de prêt-à-porter vont proposer des paires similaires à bas prix.

Embellished Cut-out Jeans, Area

Petite marque de prêt-à-porter, la marque new-yorkaise séduit les popstars avec son style entre luxe et too much. Le jean basique du duo de créateurs avec son ouverture à strass fait craquer les férues de mode.

©AREA

Pour la «modique» somme de 875 €, le jean aux coutures travaillées séduit.

Prong Down Dress, Rick Owens

Présenté lors de la Fashion Week automne-hiver 2024, le créateur américain Rick Owens a décliné le cuir sous toutes ses coutures. La robe «Prong Down Dress» connaît désormais un franc succès en termes de recherches, puisqu'elle se hisse au 8ème rang des pièces tendances à shopper cet hiver.

© Rick Owens

Pour 1.365€, cette robe faite à 98% de coton saura mettre en valeur les courbes de la future acquéreuse de cette pièce.

Polo shirt, Miu Miu

Un nouveau basique en tendance. Tandis que Miu Miu gagne en popularité dans le milieu de la mode, son polo en piqué de coton est devenu une vraie pièce indémodable à adopter. Disponible en plusieurs couleurs, le haut est unisexe et pourra convenir à toutes les morphologies.

© Miu Miu

Il est disponible à 830 €.

Rodeo bag, Balenciaga

Lancé en février 2024, le nouveau bébé de la marque italienne porte le nom d'une rue iconique de Beverly Hills. D'abord présenté par l'iconique égérie de la marque, Kim Kardashian, son apparence est familière aux grands sacs de luxe. Cabas multi-usage et polyvalent, il s'adapte à toutes les utilisations grâce à ses multiples tailles disponibles à la vente.

Il est en vente dès 2.950€ pour le petit modèle, et grimpe jusqu'à 4.650€ pour le plus grand format.

Detroit Jacket, Carhartt

La marque industrielle Carhartt ne cesse de séduire toutes les générations. Depuis quelques années, les pièces aussi basiques soient elles se trouvent partout. Cet hiver, c'est le Detroit Jacket qui entre dans le top 5 des pièces les plus tendances.

Disponible en multiples couleurs, la pièce est en vente à 199€.

Jawelled Ballet Flats, Alaïa

Sûrement l'une des pièces les plus trendy de l'année, les ballerines Alaïa continuent de survivre dans les tendances mode. Aux pieds de toutes les ferventes défenseuses des ballerines, le modèle a fait parler de lui tout l'été.

De nombreuses couleurs sont disponibles dès 2.100€.

Swim Briefs, Miu Miu

Le maillot de bain Miu Miu se place en dernière position des tendances actuelles. La marque italienne a été le précurseur de la tendance «no pants», aujourd'hui elle se poursuit avec cette pièce estivale.

© Miu Miu

Des pièces colorées pour égayer la saison hivernale dès 670€.

Small Julius Panel Earrings, Khaite

Seul bijou dans le top 10 des tendances actuelles, les boucles d'oreilles en laiton plaqué palladium de la marque américaine Khaite. Devenue virale depuis 2021, les plus grandes icônes de mode s'arrachent les créations de la collection d'Elsa Peretti.

© Khaite

Elles sont à la vente en couleur argent et or pour 610 et 640 €.

Miu Miu x New Balance 530 SL Sneaker, Miu Miu

En vogue sur tous les réseaux sociaux, la collaboration Miu Miu x New Balance est un franc succès. Un mélange entre la maison de couture italienne et le streetwear de l'équipementier américain réussi. Les différentes pièces allant de sandales à sneakers plaisent.

© Miu Miu

Toutes les pièces sont disponibles à 890€ pour tous les coloris proposés.