Voici 5 conseils efficaces pour conduire sur la neige en toute sécurité

Un coup de froid touche la France depuis quelques jours. Ce jeudi 21 novembre, ce une trentaine de départements qui ont été placés en vigilance orange neige et verglas. Face à ces conditions climatiques, il faut redoubler de vigilance sur les routes.

Si les routes enneigées sont magnifiques, elles peuvent également s’avérer dangereuses. Voici cinq conseils efficaces pour conduire sur la neige en toute sécurité.

Bien préparer son véhicule

Il est important de bien préparer son véhicule avant de prendre la route. Cela inclut de déneiger son pare-brise afin de s'assurer qu’il n’a pas été endommagé par le froid ou les chutes de neige. En cas de fortes chutes de neige, il est par ailleurs nécessaire de retirer la couche qui a pu se former sur le toit. De plus, il faut dégager la neige au niveau des pneus et du châssis, cela permet de prévenir d’éventuels dommages lors du démarrage.

Vérifier les pneus

Un élément crucial avant le départ est la vérification des pneus. Il est essentiel de s’assurer qu’ils ne sont ni sur-gonflés ni sous-gonflés. Par ailleurs, il convient de consulter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant l’utilisation de pneus neige ou de chaînes. Pour rappel, les pneus neige peuvent être obligatoires dans certains départements entre le 1ᵉʳ novembre et le 31 mars.

Adapter sa conduite

Après les vérifications de sécurité faites sur le véhicule, il est nécessaire de prendre la route avec prudence. Il est crucial d’adapter l’allure aux conditions de neige. Une chaussée recouverte peut augmenter les risques de dérapages ou de sorties de route en cas de vitesse excessive. Comme par temps de pluie, il est conseillé de conduire plus doucement.

Utiliser les aides à la conduite de manière appropriée

Il est important d’utiliser judicieusement les aides électroniques du véhicule, comme l’antipatinage (ESP) ou l’ABS, mais aussi de savoir quand les désactiver temporairement.

L'ESP peut être utile pour éviter de perdre le contrôle dans les virages. Cependant, s'il est nécessaire de démarrer son véhicule alors qu'il y a beaucoup de neige sur la route, il peut être judicieux de le désactiver temporairement afin de permettre aux roues de patiner légèrement et d’obtenir de la traction.

L’ABS (antiblocage des roues) reste un allié important pour éviter le blocage des pneus lors d’un freinage, mais il est toujours préférable de freiner en douceur et de manière progressive sur la neige. Il est important d'adapter ces deux systèmes en fonction des météorologiques, car une conduite prudente et anticipative reste essentielle.

Accroître les distances de sécurité

Si en temps normal les distances de sécurité sont nécessaires, par temps de neige ou sur route enneigée, elles sont plus que primordiales. En effet, la présence de neige sur la chaussée peut accroître la distance de ralentissement et engendrer un accroissement des risques d’accident. Il est donc conseillé de bien respecter les distances de sécurité, voire de les accroître.