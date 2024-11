Noël 2024 : les jouets et jeux les plus tendance à glisser au pied du sapin

A l'approche des fêtes, les ventes de jouets s'accélèrent. Comme tous les ans, les fabricants innovent et certains produits sortent du lot selon les tendances du moment. Entre nouveautés, jouets primés et incontournables, cette sélection ne devrait pas manquer de faire fureur au pied du sapin, si elle ne figure pas déjà sur les précieuses missives des enfants.

Gecko télécommandé Hex Bots

Spin Master



Sacré jouet de l’année au Grand Prix du jouet 2024 et également récompensé dans la catégorie radiocommande, le Gecko télécommandé de Spin Master figure parmi les meilleures innovations de la saison. Le petit lézard aux mouvements réalistes et aux yeux lumineux rampe mais surtout grimpe aux murs et aux plafonds. Facile d'utilisation, il est accessible dès 4 ans et se classe déjà parmi les meilleures ventes.

Gecko radiocommandé Hex Bots – Spin Mater 29,99€.

Tamagotchi Original

Bandai



Véritable phénomène des années 1990, les célèbres Tamagotchi sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Déjà vendus à plus de 91 millions d'exemplaires dans le monde, ces petits animaux virtuels qu'il faut nourrir, soigner et divertir pour les faire grandir sont toujours au top des tendances. En tête, leurs versions originales qui figurent dans le classement des meilleures ventes de l'enseigne JouéClub.

Tamagotchi Original, Bandai, 19,99 €.

Little Live Pets Mon bébé singe

Moose



La peluche interactive du moment. Dans la famille des Little Live Pets - animaux interactifs développés par Moose - Mon Bébé singe est la star de la saison. Doté de 50 réactions et bruitages sonores, il a tout d'un vrai animal de compagnie et réagit quand on le caresse, le nourrit, le berce, le chatouille et s'accroche même avec ses pieds et ses mains. De quoi faire le bonheur des petits en mal d'animaux à la maison, comme de leurs parents pas encore prêts à céder aux demandes de leurs enfants, au point qu'il s'arrache en magasin.

Mon Bébé Singe – Little Live Pets, Moose, 39,99 €.

Garage Vespa Retro Playmobil

Playmobil



Les grands classiques tels que les Playmobil sont toujours des valeurs sûres. Synonyme de jeux et d'histoires pour les enfants et de souvenirs pour leurs parents, la marque propose de réunir toute la famille autour de son garage Vespa. Un modèle qui, avec son ascenseur mobile mais surtout son célèbre scooter né en 1946, dont les roues sont amovibles et la selle personnalisable, joue sur la fibre à la fois ludique et sentimentale, qui ravira aussi les collectionneurs.

Vespa Garage - Style Rétro - Années 60, Playmobil, 39,99 €.

L'atlier des stylos ClEmentoni

Clementoni



Les loisirs créatifs sont toujours prisés par les parents mais aussi les enfants. Cette année, l'atelier des Stylos sort du lot. Il permet de créer ses propres modèles grâce à une série d'accessoires (perles, paillettes, figurines). Un atelier ludique et pratique qui intègre le top 10 des ventes chez JouéClub.

L'Atelier des stylos, Clementoni, 27,99 € chez JouéClub.

Stitch Lego

Lego



La licence Stitch, célèbre petit personnage de Disney, connaît une forte popularité cet hiver. Parmi les nombreux produits consacrés au petit extraterrestre, Lego propose notamment de construire une maquette à l'effigie de cette attachante créature. Une construction accessible dès 9 ans, particulièrement plébiscitée en boutique.

Stitch Lego, 54,99 € chez Joué Club.

Dessinéo Manga Nathan

Nathan



Les mangas cartonnent en France. Rien qu'en 2023, ce sont 40 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Pour les jeunes fans de ces BD venues du Japon, la gamme Dessinéo de Nathan s'étoffe. Avec son coffret manga, elle propose aux enfants, dès 9 ans, d'imaginer leurs propres créations, grâce à un manuel du mangaka, de nombreux modèles de dessins et six pochoirs pour créer facilement ses cases, avant de donner libre cours à son imagination et d'écrire son scénario. Un atelier qui a su séduire le jeune public, puisqu'il a été récompensé par les enfants eux-mêmes à l'occasion des étoiles du Jouets Gulli, dans la catégorie «Mon atelier d'artiste».

Dessinéo Manga, Nathan, à partir de 9 ans, 39,99 €.

Les Loups-Garous de Thiercelieux

Alors que l'adaptation télévisée du célèbre jeu «Les Loups Garous de Thiercelieux» par Fary et Panayotis Pascot, disponible sur Mycanal, connaît un véritable succès d'audience depuis fin octobre, pourquoi ne pas glisser au pied du sapin ce jeu d'ambiance et de stratégie qui figure parmi les plus vendus au monde ? Avec à la clef, la garantie de parties endiablées où les villageois tenteront de démasquer les loups garous, avant de se faire dévorer.

Les Loups Garous de Thiercelieux, Asmodée, 11,99 € sur King Jouet.

Bitzee mon animal interactif Disney

Bitzee / Disney



Elu jeu de l'année en 2023, Bitzee, petit animal digital dont les enfants devront s'occuper, continue de séduire les petits. Alors qu'il revient en 2024 dans une nouvelle version Disney, 30 personnages emblématiques des studios seront à découvrir et proposeront en prime de revivre des scènes mythiques issues des plus grands films de la firme aux grandes oreilles. Un jeu interactif qui se hisse parmi les produits les plus vendus.

Bitzee Disney, 39,99 €.

Detective Box pack trois enquêtes

Detective Box



Les jeux d'enquête, à faire à la maison, en famille ou entre amis, font toujours leur effet. Pour les fêtes, Detective box, l'un des spécialistes en la matière, élargit sa gamme. La start-up, qui a fait sa place sur le marché avec ses investigations à faire sur une journée, lance pour la fin d'année un nouveau coffret comprenant trois enquêtes plus courtes, à boucler en moins de 3 heures.

Au programme : trois nouveaux scénarios distincts aux niveaux de difficultés croissants attendent les joueurs, pour une plongée dans trois univers variés entre traque d'un gang de braqueurs, résolution d'une enquête frissonnante après la disparition d'une femme dans les montagnes alpines, et enfin enquête dans le Paris des années 1950, entre magie et cold case.

Detective Box, Pack trois enquêtes, 119 €.

Les prix de ventes sont donnés à titres indicatifs.