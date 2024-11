Voici les 4 signes astrologiques qui préfèrent garder leur indépendance en couple

Certains signes astrologiques attachent une grande importance à leur indépendance, même lorsqu'ils sont en couple. Ces natifs recherchent notamment un équilibre entre vie à deux et espace personnel.

Les signes de Feu, Bélier et Sagittaire, ainsi que les signes d'Air, Gémeaux et Verseau, figurent parmi les natifs du Zodiaque ayant «un grand besoin d'indépendance et de liberté», rapporte l’astro love coach Nathalie Marcot.

Ces personnes «détestent la routine» et «ne supportent pas qu'on les empêche de faire des choses ou qu'on essaie de les diriger». Ces signes, «libres comme l'air», ont besoin de respirer, même en couple. «Les quatre signes s'entendent souvent bien entre eux, parce qu'ils se comprennent».

Des nuances selon les signes

Les Gémeaux, et les Béliers, influencés respectivement par Mercure et Mars, sont particulièrement attachées à leur liberté. «S'ils ont envie par exemple de faire une soirée entre amis, ils veulent pouvoir être libre de le faire sans avoir à justifier leur choix».

Ce besoin ne signifie pas nécessairement une volonté de tromper leur partenaire, mais plutôt qu'ils refusent de rendre des comptes en permanence. Un partenaire trop intrusif, posant régulièrement des questions comme «Où es-tu ?», «Avec qui es-tu ?», ou «Quand rentres-tu ?», pourrait rapidement les lasser, au point de mettre fin à la relation.

Dirigés par Uranus, Saturne et Jupiter, le Verseau et le Sagittaire, quant à eux, se montrent encore plus indépendants. «Ils peuvent agir comme s'ils étaient célibataires, oubliant parfois qu'ils sont en couple», explique l'experte qui tient une chaîne Youtube. Ils peuvent, par exemple, décider de partir en vacances ou de programmer un week-end entre amis sans en discuter avec leur partenaire au préalable.

Cette attitude peut parfois être perçue comme de l'égoïsme, car «leur bien-être passe avant tout» pour ces natifs, souligne la spécialiste en connexion intérieure et relation de couple.