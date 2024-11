Voici les meilleures astuces pour séduire chaque signe astrologique

Chaque signe astrologique a ses particularités en amour, façonnées par ses planètes et son élément. Voici des astuces sur mesure pour charmer chaque natif !

Bélier

Signe de Feu, sous l’influence de Mars, les natifs seront sensibles aux personnes d'action. Montrez-leur que vous êtes dynamique, passionné(e) et que vous n'avez pas peur de prendre des risques. «L’audace fait battre leur cœur», comme l'explique l’astro love coach Nathalie Marcot. Le Bélier adore «les défis et la compétition», c'est sa source de motivation.

Taureau

Les Taureaux, dirigés par Venus, apprécient «leur confort et leur stabilité». Ainsi, ils seront sensibles aux gestes romantiques. Vous devez donc leur montrer votre intérêt par des plaisirs simples, comme des petits plats «aussi bons que beaux», pour ces personnes attachées «à l'esthétisme».

Gémeaux

Pour séduire les Gémeaux, brillez par votre esprit et votre curiosité. En effet, elles aiment «discuter et échanger». Elles auront tendance à se laisser séduire par des anecdotes captivantes. En outre, en raison de leur signe d'Air dirigé par Mercure, l'imprévu les attire. Pour toucher l'être aimé, surprenez-les avec un petit week-end. Et si vous pouvez les faire rire, vous aurez tout gagné !

Cancer

«Introvertis et calmes», en raison de leur signe dirigé par la Lune, ces natifs apprécient une connexion émotionnelle profonde. Faites preuve d'affection et de tendresse, avec notamment des câlins. L'élu(e) appréciera votre sincérité et votre attention. «Si vous pouvez l'écouter parler de ses émotions», vous êtes sûr de faire craquer ce signe d'Eau.

Lion

Signe de Feu dirigé par le Soleil, ce signe adore être le centre de l'attention. Pour le conquérir, il faut le complimenter et lui montrer votre admiration. Ils sont attirés par le luxe, donc misez sur un beau restaurant, une belle voiture ou encore une belle montre pour l'impressionner. «Quand vous êtes amoureux d'un Lion, mieux vaut aimer fréquenter les lieux chics et avoir quelques ressources financières», souligne l'experte sur sa chaîne Youtube.

La vierge

Gouvernée par Mercure, la Vierge aime la simplicité, donc pour lui plaire, soyez «discret(e) et organisé(e)». Si vous souhaitez lui faire un cadeau, il faut «joindre l'utile à l'agréable», afin de lui simplifier la vie. Faites attention aux petits détails, ils seront véritablement touchés. Leur discrétion demande de la patience, mais cela en vaut la peine !

La Balance

La Balance aime l'élégance et la beauté, mais pas le luxe, comme le Lion. Pour charmer ce signe d'Air, qui est dirigé par Vénus, pensez à «une petite ambiance romantique ou encore un petit thé chaud devant la cheminée». Ces natifs sont sensibles «à la douceur des mots comme des gestes, ils apprécient les chansons à texte autant que les massages sensuels».

Le Scorpion

Dirigés par Mars et Pluton, les Scorpions sont «passionnés». Ils aiment discuter de sujets intimes, profonds et réfléchis. Cependant, évitez de trop vous dévoiler, au risque de perdre la «part de mystère» qu'ils affectionnent tant. Pour avoir son cœur, les bars clandestins ou encore les catacombes vont titiller leur curiosité. «Adepte de sensations fortes», ce signe aime avoir peur. Par exemple, votre bien-aîmé(e) appréciera la grande roue.

Le Sagittaire

Si votre partenaire est un signe de Feu sous l'influence de Jupiter, il ou elle sera charmé(e) par votre sens de l'humour et votre spontanéité. Pensez donc à «des sorties de dernière minute» pour lui faire plaisir. Il faudra être «un joyeux luron» auprès de ces natifs qui n’apprécient guère les plaintes intempestives. «Il ne faut pas lui parler de problèmes, il faut lui parler de tout ce qui va bien», indique la spécialiste en connexion intérieure et relation de couple.

Le Capricorne

Sous l'influence de Saturne, les Capricornes sont «solitaires et réservés». Montrez donc que vous avez des projets à long terme et que vous être sérieux pour gagner son cœur. Ce signe de Terre, dirigé par Saturne, a «besoin d'être rassuré». Votre stabilité les séduira à coup sûr.

Le Verseau

Les Verseaux, dirigés par Uranus et Saturne, sont sensibles à l'originalité. «Ouverts d'esprits», parlez-leur de «sujets qui sortent de l'ordinaire, parfois même controversés». Respectez leur besoin de liberté et montrez que vous êtes ouvert(e) à de nouvelles expériences.

Le Poissons

Signe romantique et rêveur en raison de ses planètes Jupiter et Neptune, ces personnes aiment «les petites attentions, la gentillesse et l'empathie». Ils vont fondre devant «un coucher de soleil, un dîner un bord de mer ou encore une ambiance bougie musique douce».