Météo : fréquents passages pluvieux, températures instables... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Si les températures ont déjà chuté au cours des dernières semaines, avec l'arrivée de la neige dans certaines régions, la semaine du 2 décembre sera marquée par le passage de plusieurs perturbations.

L'arrivée du mois de décembre, qui augure les fêtes de fin d'année, laisse présager l'arrivée de jours plus froids sur l'ensemble du territoire français.

Le territoire avait été épargné ces derniers jours grâce à un anticyclone, qui devrait se déplacer vers l'est de l'Europe et un couloir dépressionnaire va s'installer sur la partie occidentale.

40 millimètres de pluie

Ce faisant, des épisodes pluvieux devraient s'inviter sur une large partie de l'Hexagone dès ce lundi 2 décembre. «Entre mardi soir et mercredi, une perturbation est attendue en Manche» avec «un renforcement du vent notable à son passage» explique Météo-France.

Malgré un début de semaine plutôt épargné par des précipitations avec quelques éclaircies sur la partie nord, 40 millimètres de pluie tomberont dans l'Est et sur les massifs tandis que 10 à 20 millimètres sont attendus sur la moitié ouest sur la totalité de la semaine.

Cette semaine maussade s'accompagnera toutefois de températures au-dessus des normales de saison, du moins dans un premier temps, selon les dernières prévisions disponibles.

Lundi, les températures en journée devraient ainsi osciller entre 9 °C à Strasbourg, sous la pluie, et jusqu'à 15 °C en Corse avec un franc soleil. Un scénario semblable se dessine pour mardi, journée marquée néanmoins par la persistance de la dégradation pluvieuse à l'est et de belles éclaircies au sud.

Chute passagère du mercure mercredi

Mais dès mercredi, une plongée d'air polaire maritime est attendue, laquelle va sans doute faire baisser les températures. Par conséquent, dès le lendemain, jeudi matin, les gelées feront leur retour en plaine.

Toutefois, une nouvelle hausse du mercure est attendue dans la journée et surtout vendredi en raison du retour de l'air océanique. Le temps sera cependant pluvieux sur la quasi-totalité du pays. On devrait compter 14°C à Brest et jusqu'à 20 °C localement dans le sud-est.

La semaine se clôturera par une dégradation notable du temps avec des précipitations plus intenses, y compris dans le sud de la France et en Corse. A ce stade, Météo-France anticipe par exemple 12 °C samedi à Paris sous la pluie et jusqu'à 18 °C en Corse, sous la pluie également.