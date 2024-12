«WomenInMaleFields» : quelle est cette tendance virale sur Tiktok qui dénonce les comportements toxiques des hommes dans les relations ?

Sur TikTok, les femmes renversent le discours sur les doubles standards dans les relations grâce au hashtag #WomenInMaleFields (#FemmesDansLesDomainesMasculins).

Depuis quelques jours, la tendance #Womeninmale fields (#FemmesDansLesDomainesMasculins) fait sensation sur TikTok, mettant en lumière les expériences souvent frustrantes vécues par de nombreuses femmes dans leurs relations amoureuses. Avec souvent en toile de fond le titre «Anaconda» de Nicki Minaj, ces vidéos renversent les rôles traditionnels en adoptant des comportements stéréotypés masculins, comme le «ghosting», qui consiste à mettre fin à une relation en interrompant sans avertissement ni explication toute communication, pour dénoncer avec humour les doubles standards relationnels.

Par exemple, une utilisatrice a publié une vidéo, écrivant : «Quand il m'explique exactement ce que j'ai fait de mal et que je lui réponds : "Je suis désolé que tu te sentes ainsi"», tandis qu'une autre a partagé : «Quand j'ai commencé à pleurer et à frapper le sol parce que j'ai été infidèle», ou encore «Je l'ai fait réagir à quelque chose de mal que j'ai fait, puis je l'ai traité de fou et de dramatique».

Les hommes contre-attaquent

Ainsi, pour beaucoup, cette tendance dépasse l'humour pour dénoncer des comportements problématiques tolérés dans les relations, créant un sentiment de solidarité entre les femmes. «SORTONS-NOUS TOUS AVEC LES MÊMES HOMMES ?», a notamment commenté une internaute, alors qu'une autre a souligné : «Cette tendance montre que nous ne sommes pas folles, elle nous apprend à repérer les signaux d'alarme». Une utilisatrice a résumé : «Cette mode aide à comprendre qu'on n'est pas seule à vivre ces expériences».

En réponse, la contre-tendance #MenInFemaleFields (#HommesDansLesDomainesFéminins) a émergé. Les hommes y partagent à leur tour des anecdotes sur leurs interactions avec la gent féminine.«Quelle elle me demande ce qui ne va pas et que je réponds "rien"» a partagé un internaute. Un autre a écrit : «Quand elle me demande où je veux manger et que je dis 'je ne sais pas', puis rejette toutes ses suggestions».

Parallèlement, une autre variation a vu le jour : #BlackWomenInWhiteFields (#FemmesNoiresDansLesDomainesBlancs). Cette tendance dénonce les comportements discriminatoires ou micro-agressions que subissent les femmes noires dans leur vie quotidienne, élargissant ainsi la conversation vers d'autres enjeux sociétaux.