Noël 2024 : les meilleurs accessoires tendance et mode à offrir

L'élégance et le style ont leur importance. Un beau vêtement ou un accessoire choisi avec soin font toujours plaisir sous le sapin.

Doudoune The north face x Yinka IlorI

L’artiste britannico-nigérian Yinka Ilori a mis son talent au service de The North Face pour une collab ultracolorée et remplie de motifs audacieux. Plusieurs pièces de cette collection unisexe sont disponibles, allant par exemple du sac de sport à la veste polaire, et cette doudoune taillée pour affronter le grand froid nous a conquis, en particulier avec sa qualité de fabrication et sa doublure très originale.

Doudoune The North Face X Yinka Ilori, 460 €

Gourde Cross Bottle

Avec la marque Stanley 1913, on ne cache plus sa gourde. La Cross Bottle, disponible en plusieurs coloris, devient un véritable accessoire de mode, à la fois chic, moderne et… désaltérant. En outre, elle est techniquement très avancée, grâce à sa technologie d'isolation sous vide à double paroi, capable de maintenir à bonne température de l'eau froide pendant 12 heures.

Gourde Cross Bottle, Stanley 1913, 85 €

Doudoune à capuche Célio X Chamonix Mont-Blanc

Pour la troisième année, Celio collabore avec Chamonix-Mont-Blanc pour une collection visant à célébrer l’esprit de la montagne de la tête aux pieds. Parmi les pièces à découvrir, on peut citer cette doudoune idéale pour les basses températures, à la fois confortable et stylée.

Doudoune Célio X Chamonix Mont-Blanc, 150 €

Boots Timberland collection leather expresso

Une version raffinée et luxe des classiques de Timberland, voilà l'objectif de la collection Leather Espresso, qui a été lancée il y a quelques semaines. Les 6 modèles iconiques de la célèbre marque américaine sont cette fois-ci disponibles dans un très beau cuir pleine fleur de couleur espresso. On aime particulièrement le best-seller, la boot 6-Inch, dans cette déclinaison de très belle qualité.

Boots Premium 6-Inch Timberland collection Leather Expresso, 220 €

Veste Helly Hansen Aegir

Pas besoin d'être un skipper du Vendée Globe pour avoir le droit de porter cette veste iconique. Et si le modèle Aegir, signé Helly Hansen, porte le nom du dieu de la mer dans la mythologie nordique, c'est tout sauf un hasard. Performante sur tous les plans (imperméabilité, résistance au vent, respirabilité…), elle se révélera à l'aise en toutes circonstances, même sous un crachin hivernal. Et si vous cherchez un peu de discrétion, elle n'est pas seulement disponible en rouge ou en jaune, mais aussi en noir.

Veste de quart Aegir, Helly Hansen, 650 €

Veste de survêtement Lacoste x Maison Château Rouge

Huit pièces textiles et quatre sneakers exclusives, pour une très belle association de talents. Entre la marques Lacoste et le shop parisien Maison Château Rouge, ça matche de manière évidente, avec soit des références au style des banlieues des années 90, tantôt à la SAPE (acronyme de Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes). On aime en particulier cette veste de survêtement au rouge éclatant, qui affiche en outre un petit crocodile doré, clin d’œil aux poids Akan, les miniatures en métal qui servent d’unités de mesure en Afrique de l’Ouest.

Veste Lacoste Château rouge, 220 €

officer shirt Dockers Transnomadica

Après une première collaboration réussie en 2022, Dockers s'est à nouveau plongé dans les archives stylistiques rassemblées par Transnomadica pour travailler le chino en profondeur, en mettant l'accent sur ses origines militaires. On aime particulièrement les deux chemises proposées, amples, solides et confortables, que ne renierait pas un célèbre aventurier de cinéma.

Collection Transnomadica, Dockers, 159 €

Sneakers N'Go

N'go est une petite marque française pleine d'idées, spécialisée dans les baskets éthiques et solidaires. Chaque modèle est précisément sourcé et sélectionné pour sa qualité et sa résistance du temps. Pour créer cette Saigon au style rétro particulièrement réussi, N'go fait appel à un cuir pleine fleur beige souple, sourcé localement au Vietnam, ainsi que de matériaux recyclés et certifiés. Idem pour le tissage extérieur, qui fait toute l'originalité de la chaussure. Il est réalisé à la main par une artisane vietnamienne autonome et indépendante.

Baskets Saigon Classic 24, N'Go, 115 €

Valise cabine Dot-Drops

Une roulette qui casse, une fermeture éclair qui lâche au mauvais moment… Avec les bagages de voyage, on ne part pas toujours l'esprit tranquille. Pour tenter de changer la donne, la marque Dot-Drops s'est focalisée sur la création de valises légères, ultra-solides et surtout, réparables à l'infini grâce à des pièces facilement démontables. Et en plus, leur look est une totale réussite.

Valise, Dot-Drops, de 250 € pour une valise cabine à 350 € pour une valise Large

Veste courte Fabiana

Le style casual et l'élégance dans un même vêtement. Cette veste courte en maille jacquard, baptisée Fabiana, fait un sans faute, en outre, grâce à sa texture chaleureuse.

Cela fait d'elle un accessoire de choix pour aller à la salle de sport ou à la boulangerie avec un je-ne-sais-quoi de plus que les autres.

Veste Fabiana, Deeluxe, 49,99 €

Sac à dos Lipault Lost in Berlin

Elegant en toutes circonstances, ce sac à dos modèle Cargo de Lipault vous accompagnera partout dans vos aventures citadines.

Sa contenance confortable de 23 litres est idéale pour transporter et protéger quasiment tout ce à quoi vous tenez, et il dispose notamment d'un compartiment spécial pour accueillir un ordinateur de 15,6 pouces max.

Sac à dos Lost in Berlin, Lipault, 125 €