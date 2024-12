Noël 2024 : les meilleurs cognacs à offrir en cadeau

Emblème du savoir-faire français, le cognac se réinvente constamment, au point de devenir un partenaire de choix pour les cocktails. Voici notre sélection de bouteilles, à consommer avec modération, pour les fêtes.

Frapin 25 ans

Une robe brillante, des arômes délicats d'agrumes, une belle longueur en bouche… Le 25 ans d'âge de la maison Frapin est un cognac élégant et raffiné que l'on réservera aux moments exceptionnels, pour une expérience de dégustation qui devrait rester dans les mémoires.

Cognac Frapin millésime 1998, 193,50 €

Prunier VSOP

Le VSOP (Very Superior Old Pale) de la maison Prunier est une très belle réalisation, à la hauteur de cette entreprise fondée avant la révolution française, en 1769. La cuvée est un assemblage de cognacs provenant exclusivement de la région de Grande Champagne, vieillis de 7 à 8 ans en fûts de chêne. Fruité, il convoque également des arômes de fruits secs (noisette fraiche, noix, amandes) mêlés à une touche boisée, pour une belle rondeur en bouche.

Cognac Grande Champagne Prunier VSOP, 57 €

Hennessy X.O édition limitée

Hennessy présente un étonnant coffret cette année, où le flacon est enfermé dans une coque en métal à multiples facettes. Revisitée par l'artiste Jean-Michel Othoniel, cette édition limitée rend encore plus exceptionnelle la cuvée X.O (Extra Old, c'est à dire ayant vieilli en fûts pendant au moins dix ans), un assemblage profond et sophistiqué, qui fait la fierté de la marque depuis plus de 150 ans.

Hennessy X.O édition limitée Jean-Michel Othoniel, 257 €

Bache-Gabrielsen American Oak

Une belle proposition de la maison Bache-Gabrielsen avec ce cognac American Oak qui a vieilli plusieurs années en fûts de chêne français du Limousin avant d'être affiné au minimum six mois en fûts de chêne neuf américain. Cette double maturation lui donne un caractère propre, avec des arômes de fruits exotiques (noix de coco, ananas) qui s’allient avec subtilité à des notes de vanille et de cacao.

Cognac Bache-Gabrielsen American Oak, 48,90 €

Jules Gautret édition limitée 180 ans

Depuis 180 ans, la maison Gautret perpétue la tradition et ses savoir-faire uniques. Ce cognac, assemblé par le maître de chai Vincent Painturaud, est le fruit d’une sélection rigoureuse, vieillie en fût de chêne, cette édition limitée est idéale pour réaliser des cocktails. A la dégustation, elle livre des notes florales et fruitées, avec un nez doux aux senteurs de pêches blanches.

Cognac Jules Gautret édition limitée 180 ans, disponible en grande distribution, 24,99 €

Park Cognac Borderies Mizunara 12 ans

Vieilli 12 ans en fûts de chêne français puis affiné en fûts de chêne japonais Mizunara, ce cognac est un bel équilibre entre l'onctuosité de la méthode de vieillissement de la maison Borderies, et la puissance des notes épicées et fumées du bois japonais.

Une proposition originale qui ne devrait pas manquer de séduire les amateurs en quête d'originalité.

Park Cognac Borderies Mizunara 12 ans, 97 €

