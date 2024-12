En matière de fidélité conjugale, tous les signes du zodiaque ne se valent pas. Alors que certains ont soif d’indépendance et de liberté, et ont tendance à papillonner, d'autres, au contraire, ont un grand sens de l'engagement et seront beaucoup moins susceptibles d’aller voir ailleurs. Voici les 7 signes astrologiques les plus fidèles en amour.

le capricorne

D’après l’astro love coach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, le signe le plus fidèle en amour est de loin... le Capricorne. A tel point que, même s’il est malheureux dans son couple, «il ne quittera jamais la personne avec qui il a décidé de s'engager. Il n'a qu’une parole», décrypte-t-elle.

Les personnes du signe Capricorne sont «très loyales et ont des sentiments sincères», ajoute la spécialiste, précisant toutefois que pour avoir une analyse plus fine du domaine affectif, il faut également prendre en compte l’ascendant, la Lune, et la position de Vénus dans son thème astral.

vierge et taureau

Dans le classement de signes les plus fidèles on retrouve ensuite la Vierge et le Taureau, les deux autres signes de terre.

«Ce sont des signes qui ont besoin de stabilité, qui sont ancrés dans la terre, et qui aiment la routine. Ils avancent lentement mais sûrement et ne supportent pas le changement». De par leur nature, «ils vont ainsi être très fidèles», explique-t-elle.

Plus précisément, les natifs du signe de la Vierge, «détestent la simple idée d’une double vie car cela perturbe trop leur organisation. Tromper l’autre, c’est trop compliqué.» Les personnes nées sous ce signe sont «très organisées et structurées». Dans leur vie, «tout est calculé».

Quant aux Taureaux, «ils sont très attachés à la tradition, à la famille, au confort, et à leur foyer». Cependant, ils sont «gourmands et épicuriens». En clair, ils aiment profiter de tous les petits plaisirs de la vie. Ainsi, «ils peuvent s’égarer s’ils ne sont pas comblés». Toutefois, souligne la spécialiste, «le Taureau reviendra toujours car il n’aime pas détruire» ce qu’il a construit.

cancer et scorpion

Autre signe particulièrement reconnu pour sa fidélité : le Cancer. Selon l’analyse de Nathalie Marcot, il «est profondément gentil et ne supporte pas de faire du mal à sa moitié. Il a besoin d’être dans un cocon et de se sentir en sécurité». C’est pourquoi il ne va pas être tenté de tromper son ou sa partenaire.

On peut également citer le signe Scorpion. «Il est honnête, entier, et déteste trahir et être trahi», détaille l’astro-coach. Mais il faut savoir que le Scorpion a un gros appétit sexuel. Pour lui, «c’est même une question de survie, c’est vital». Donc si son partenaire n’assouvit pas tous ses désirs, «il est susceptible d’aller voir ailleurs», prévient-elle.

Lion et Balance

Enfin, que les personnes en couple avec un Lion ou une Balance se rassurent également. La Balance a en effet besoin «d’équilibre, d’harmonie, et aime la vie à deux». Quand elle se sépare de son compagnon ou de sa compagne, «son monde s’écroule». Les personnes nées sous ce signe ont ainsi tendance à ne «pas risquer de perdre leur partenaire» en passant à l'acte.

S’il aime séduire, être entouré et être le centre de l'attention, le Lion n'est pas pour autant volage. En couple, il a des principes et n'est donc pas du genre à collectionner les conquêtes.

«C’est le plus fidèle des signes de feu. Il est généreux et très attaché à son foyer, car c’est son clan. Il fera tout pour donner une bonne image de lui-même», affirme l'experte, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle donne des conseils en amour.

Quid en amitié ?

Les signes de Terre et d’Eau sont ceux sur qui on peut le plus compter en amitié. Les signes Taureau, Vierge et Capricorne sont en effet des «personnes loyales». Avec elles, «tout est pris au sérieux, ce sont des amis dévoués et qui tiennent leurs promesses».

Quant aux signes Cancer, Scorpion, et Poisson, ils sont «très empathiques, altruistes et dévoués». Ils savent écouter l’autre et se mettre à sa place pour mieux le comprendre et pouvoir l’aider. Des qualités qui font d’eux de très bons amis.