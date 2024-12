EasyJet : voici les 9 destinations au départ de la France lancées en 2025

Pour l'année 2025, la compagnie aérienne EasyJet va miser sur la France en offrant 9 nouvelles destinations au départ de quatre aéroports français, à Bordeaux, Nice, Figari et Paris-Orly.

Des nouveautés qui pourraient vous intéresser. Alors que l'année 2025 approche à grands pas, certains planifient déjà leurs prochains voyages. Au moment d'organiser son voyage, le choix de la compagnie aérienne a souvent son importance et l'une des plus importantes en France, EasyJet, vient d'annoncer l'ouverture de 9 nouvelles destinations au départ de quatre aéroports français, à Bordeaux, Nice, Figari et Paris-Orly, rapporte Air Journal.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne explique son souhait de renforcer son offre et la connectivité au départ de ses bases régionales. Pour ce faire, EasyJet propose de partir à Corfou, Birmingham (en exclusivité), Dubrovnik, Faro, et Budapest au départ de l'aéroport de Bordeaux. Les nouvelles destinations au départ de l'aéroport de Nice seront vers Lamezia Terme (en exclusivité) et Santorin (en exclusivité). Concernant l'aéroport de Paris-Orly, une seule nouvelle destination, avec un voyage vers Milan-Malpensa proposé à partir de 2025. Enfin, EasyJet proposera un vol vers Milan-Linate au départ de l'aéroport de Figari en Corse.

un axe france-italie développé

Avec ces nouvelles lignes, EasyJet cherche notamment à renforcer son axe reliant la France et l'Italie, avec deux lignes à destination de Milan, depuis Figari (Milan-Linate) et Paris-Orly (Milan-Malpensa), et Lamezia Terme, depuis Nice. EasyJet devient aussi la première compagnie aérienne à connecter tous les aéroports principaux de Milan et Paris, et le premier transporteur sur les flux entre la France et l’Italie.

La compagnie aérienne, qui propose actuellement plus de 300 lignes au départ de plus de 20 aéroports français, va ainsi développer son offre, avec le souhait de cibler les régions françaises : «Les régions françaises continuent d’être au cœur de notre stratégie locale, et ces neuf nouvelles destinations européennes renforcent notre ancrage dans des territoires où nous avons déjà établi de solides fondations et une connectivité de qualité. Dans une période où le pouvoir d’achat des Français est sous tension et le rapport qualité-prix est crucial pour nos clients, nous continuons de proposer des destinations phares à des tarifs toujours plus compétitifs», a commenté Réginald Otten, Directeur adjoint d’EasyJet pour la France.

Si les destinations proposées et le prix des billets sont importants, la ponctualité est aussi l'un des éléments qui fait la différence au moment d'acheter des billets d'avion. En 2024, EasyJet faisait, par exemple, partie du top 5 des compagnies aériennes avec le plus de retards sur ses vols.