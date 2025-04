Voici le signe qui vit le plus mal une rupture

Certaines séparations laissent des cicatrices plus profondes que d’autres, notamment en fonction du signe astrologique.

Parmi tous les signes du zodiaque, la Balance serait celle qui souffre le plus d'une rupture, d'après Nathalie Marcot, astro love coach et experte en connexion intérieure et relations de couple.

Signe d’Air gouverné par Vénus, planète de l’amour, de l’harmonie et des relations, la Balance est le signe du couple par excellence. La vie à deux est presque une nécessité pour elle, «dépendante affective». «Elle ne conçoit pas la vie seule. Il faut toujours qu'elle soit en couple».

Les personnes nées entre le 22 septembre et le 23 octobre ont un réel besoin d’être «apprécié et aimé des gens», explique la spécialiste qui anime également une chaîne YouTube.

Ainsi, une rupture est souvent vécue comme un véritable échec, non seulement en raison de la perte de l'être aimé, mais surtout parce qu’elle ébranle son «estime personnelle et son amour-propre». Être quittée peut être interprété comme «le signe qu’elle n’a pas été "suffisamment" gentille ou appréciée».

L'esprit de vengeance du Scorpion

«Doux, attentionnés, et soucieux de faire plaisir», les natifs de ce signe s'investissent énormément dans leurs relations. De ce fait, «ils ne comprennent pas toujours pourquoi leurs moitiés y mettent un terme», provoquant un véritable chagrin d’amour.

Signe d’Eau gouverné par Mars, la planète du combat, et Pluton, planète sombre qui apporte angoisses et esprit de torture, le Scorpion est également très affecté par une rupture. Les natifs de ce signe supportent difficilement «la solitude» et encore moins «l’injustice», souligne l'experte.

Lorsqu’il estime avoir été trahi ou lésé, il peut éprouver un fort ressentiment. Et dans certains cas, «un esprit de vengeance à la vie à la mort».

En quête de pouvoir, le Scorpion a besoin d’avoir le dernier mot, il déteste perdre. «Une rupture injuste peut marquer son cœur pour longtemps», car quand il aime, «il aime entièrement et profondément».

«Ce signe ne sait pas faire dans la demi-mesure, avec lui, c’est "je t’aime" ou "je te déteste"», conclu l'astrologue.

Nathalie Marcot tient à rappeler qu’il est important de ne pas généraliser. Chaque personne est unique, et seul un thème astral complet permet de nuancer véritablement ces tendances.