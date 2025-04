Vols, pertes... Voici les 10 pires aéroports du monde pour récupérer ses bagages

Si prendre l’avion est souvent synonyme de départ en vacances, il peut aussi apporter son lot de galères. Dans le cas d’une perte ou d’un vol de bagages par exemple, les congés peuvent vite prendre une autre tournure. AirAdvisor, spécialisé dans la défense des droits des passagers aériens, a effectué un classement des aéroports les plus risqués en matière de gestion des bagages.

L'été approche et les voyages vers l'étranger s'apprêtent à bondir à travers le monde. Si le moment des congés est très attendu, il peut se transformer en cauchemar, en cas de vol ou de perte de valise. Sur ce point, une nouvelle étude publiée par AirAdvisor, organisme spécialisé dans la défense des droits des passagers aériens, dévoile une réalité : celle que tous les aéroports ne se valent pas en matière de gestion des bagages.

Pour appuyer son étude, le spécialiste a créé un classement contenant les dix aéroports considérés comme les pires du monde pour récupérer ses bagages.

«Les minutes suivant l’atterrissage peuvent être décisives»

Pour réaliser ce classement, l’organisme s’est basé sur plusieurs critères : le volume de passagers annuel, les signalements de vols ou pertes, et le temps moyen nécessaire pour rejoindre la zone de récupération des bagages.

Pour CNEWS, Anton Radchenko, fondateur d’AirAdvisor et avocat agréé, insiste sur l’importance de ce dernier facteur. «Dans certains aéroports, notamment les plus petits ou les plus fréquentés, le système de vidéosurveillance ne couvre pas en continu l'intégralité du circuit emprunté par les valises après le débarquement».

Cela signifie qu’il existe des zones, parfois hors champ ou peu surveillées, où les bagages peuvent rester sans protection réelle. «De plus, la zone de récupération des bagages se situe parfois en zone publique, une fois passée la douane. Elle est donc accessible à des personnes extérieures ou à d'autres passagers, sans contrôle strict d'identité à la sortie», explique-t-il, avant d’ajouter : «C’est pourquoi je conseille aux voyageurs de se rendre rapidement au carrousel, de rester attentifs, et de signaler immédiatement toute anomalie. Les minutes suivant l’atterrissage peuvent être décisives dans la traçabilité d’un bagage perdu ou volé».

Paris Charles-de-Gaulle, mauvais élève

Ainsi, en tête du classement des pires aéroports pour récupérer ses bagages, figure : Londres Heathrow (LHR). Selon les critères d'évaluation d’AirAdvisor, l'aéroport fait l'objet de 18.950 recherches de bagages perdus sur Google, 26 avis négatifs sur l'application et site internet d'avis participatifs, Yelp, et comptabilise 20 minutes de marche entre la porte d'embarquement et le carrousel à bagages.

Il est suivi par Paris Charles-de-Gaulle (CDG), qui se hisse à la deuxième place. Ce dernier impose un temps moyen de 26 minutes pour accéder à la zone de récupération des bagages, fait l'objet de 44 avis négatifs sur Yelp et de 4.110 recherches de bagages perdus sur Google.

L'aéroport de Dubaï occupe la troisième position, avec 37 avis négatifs sur Yelp, 5.290 recherches de bagages perdus sur Google, et un temps de marche entre la porte d'embarquement et le carrousel à bagages estimé à 20 minutes.

L'aéroport d'Istanbul est classé quatrième. Dans ce dernier, il faut 24 minutes pour rejoindre le carrousel à bagages depuis la porte d'embarquement. Il affiche 22 avis négatifs sur Yelp et 3.340 recherches de bagages perdus sur Google.

Toutefois, il convient de ne pas oublier qu'environ 83.900.000 passagers transitent chaque année par l'aéroport de Londres Heathrow, 70.290.260 par Paris Charles-de-Gaulle, 792.300.000 dans l'aéroport de Dubaï, ainsi que 79.900.000 dans celui d'Istanbul. Une affluence qui forcément fait bondir les statistiques.

Plusieurs grands hubs européens complètent ce classement à risque : Francfort (5e), Amsterdam (6e) et Barcelone (8e). L'aéroport Sabiha Gökçen de Turquie, est classé 9 e, et l'aéroport de Sydney Kingsford Smith en Australie, clôture ce classement à la 1àe place.

«Il est essentiel d’adopter une stratégie de précaution dès la préparation du voyage»

Alors, face à ces constatations et en connaissance de ces classements, comment agir en tant que passager amené à transiter dans l’un de ces aéroports, connus pour un nombre élevé de pertes ou de vols de bagages ?

Selon Anton Radchenko, «il est essentiel d’adopter une stratégie de précaution dès la préparation du voyage». Pour lui, cela commence par le choix de la valise. «Privilégiez un modèle sobre et peu identifiable, car les bagages de marques haut de gamme attirent davantage l’attention des voleurs, perçus comme contenant des objets de valeur. Évitez également les cadenas voyants, qui peuvent susciter la curiosité. Si vous souhaitez sécuriser votre valise, optez pour un cadenas homologué TSA, que seuls les agents de sécurité peuvent ouvrir sans endommager, et préférez les fermetures éclair verrouillables à l’intérieur», recommande le fondateur d’AirAdvisor.

Ce dernier conseille par ailleurs de ne pas placer «d’objets de valeur dans les bagages enregistrés : gardez les appareils électroniques, bijoux, documents importants ou médicaments en cabine. Il est aussi conseillé de photographier votre bagage, à l’extérieur comme à l’intérieur, pour faciliter son identification en cas de disparition».

Que faire en cas de perte de bagage ?

Enfin, si ce scénario arrive à un passager et qu’il perd sa valise, Anton Radchenko rappelle qu’il dispose de droits solides. «En cas de bagage perdu, retardé ou endommagé, il faut immédiatement signaler l’incident au comptoir de la compagnie aérienne à l’aéroport et remplir un rapport d’irrégularité (PIR). Il est essentiel de conserver les preuves de voyage, comme la carte d’embarquement et l’étiquette bagage», détaille-t-il.

Il précise également qu’une réclamation officielle doit être déposée dans les délais légaux, accompagnée de tous les reçus d’achats de première nécessité effectués en attendant la récupération du bagage.

En effet, «grâce à la Convention de Montréal, les passagers peuvent obtenir jusqu’à 1.600 euros d’indemnisation, voire plus dans certains pays comme les États-Unis ou le Canada».

Nice, le bon élève

AirAdvisor a également effectué le classement des aéroports les mieux organisés pour récupérer ses bagages. Dans celui-ci, l’aéroport international de Darwin (DRW) en Australie et l’aéroport de Cardiff (CWL) au Royaume-Uni, se placent dans les premiers du classement.

L’aéroport de Nice-Côte d’Azur (NCE) se distingue aussi en se classant au 7e rang mondial des aéroports les plus sûrs, grâce, notamment, à sa distance réduite de seulement 10 minutes jusqu’à la zone de récupération du bagage. Enfin, d’autres aéroports d’Australie se hissent dans le classement, comme celui d’Adélaïde en cinquième position et celui de Perth à la sixième position.