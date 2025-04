Vélo in Paris : le festival de tous les cyclistes débarque au Parc Floral ce week-end

Le festival Vélo in Paris se tient ce week-end au Parc Floral de Paris. Au programme : innovations marquantes et plus de 30 animations, pour les petits et grands.

Le festival de tous les cyclistes. Environ 10.000 visiteurs sont attendus dès ce vendredi et jusqu’à dimanche pour la 7e édition du festival Vélo in Paris, qui investit le Parc Floral, au cœur du bois de Vincennes.

Plus de 100 exposants seront présents pour représenter toute la filière vélo : des grandes marques internationales aux jeunes start-ups, des fabricants d’accessoires aux promoteurs d’itinéraires régionaux, en passant par les adeptes de la performance et du vélotaf.

Cette année encore, le festival fait la part belle à l’innovation. Parmi les nouveautés marquantes : des cadenas à empreinte digitale, un système de type «CarPlay» adapté au vélo, ou encore la montée en puissance du fatbike urbain, un vélo à assistance électrique doté de larges roues, capable de s’adapter à tous les terrains.

Pas moins de 6.000 tests sont prévus sur les 450 modèles disponibles, grâce à une piste d’essai sécurisée de 1 km qui fait le tour du village du festival.

Fidèle à son ambition inclusive, Vélo in Paris tient à représenter tous les cyclistes. Des exposants spécialisés, comme Van Raam, présenteront des modèles de vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, eux aussi testables et disponibles à l’achat.

30 animations pour les petits et grands

Le programme comprend également plus de 30 animations, dont plusieurs réservées aux enfants. L’un des temps forts du week-end sera la course de draisiennes, une manière ludique de découvrir le vélo dès le plus jeune âge. Rendez-vous samedi et dimanche à 15h30, sur l’espace Allianz Prévention.

Enfin, le festival marquera le lancement officiel de l’initiative «Mai à Vélo», un mois de sensibilisation pour promouvoir la pratique quotidienne du vélo.

Selon une récente enquête du ministère délégué chargé des Transports, près de 40 % des Français ont enfourché leur vélo au moins une fois par mois en 2023, une dynamique portée par une filière en pleine croissance, avec plus de 2,2 millions de vélos vendus dans l’année.

Festival Vélo in Paris : les 25, 26 et 27 avril au Parc Floral de Paris. Entrée gratuite. Si vous avez un ticket pour le festival, il n’est pas nécessaire de payer l’entrée du Parc Floral.