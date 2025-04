Voici le signe qui a besoin d'espace en couple

Certains signes ressentent un fort besoin d’indépendance et d’espace personnel, même lorsqu’ils sont en couple.

Le Sagittaire et le Bélier, tous deux signes de Feu, ainsi que le Verseau et le Gémeaux, signes d’Air, font partie de ceux qui ont le plus besoin de liberté pour s’épanouir… même lorsqu'ils aiment profondément.

«Profondément indépendants», ces quatre signes «supportent difficilement la routine, les contraintes, ou le sentiment d’être "attachés" dans une relation», explique Nathalie Marcot, astro love coach et spécialiste de la connexion intérieure et des relations de couple.

«Ils refusent de se sentir prisonniers d’une situation ou d’une relation», car ils rencontrent des difficultés à gérer «les obligations trop pesantes ou les attentes excessives». Ces signes ont besoin qu’on leur laisse de la place pour respirer et vivre leurs propres expériences.

Les signes d'Air supportent moins l'enfermement émotionnel

Dans une relation avec l’un de ces signes, «la confiance et la liberté» sont donc essentielles. «Il faut leur permettre de passer du temps seuls, sans forcément tout partager en permanence».

Côté Feu, le Bélier et le Sagittaire peuvent parfois sembler «individualistes», tant ils agissent beaucoup en fonction de leurs propres envies, «sans toujours considérer les besoins de l’autre», explique l'astrologue, qui tient une chaîne YouTube. Ce n’est pas de l’égoïsme, mais plutôt l’expression d’une «autonomie assumée».

Quant aux signes d’Air, le Verseau et le Gémeaux, leur besoin d’espace est intimement lié à «leur curiosité, leur soif de nouveauté et de liberté intellectuelle». Ils ont encore plus de mal que les signes de Feu à supporter le sentiment d’être enfermés émotionnellement. «L’Air, après tout, ne se retient pas. Il circule, librement», illustre l’astro love coach.

Toutefois, même si votre partenaire est natif de l’un de ces signes, cela ne veut pas dire qu’il ou elle s’éloignera de vous émotionnellement. Seule une analyse complète du thème astral permet de mieux comprendre les besoins affectifs de chacun.