Coolcationing : quelle cette tendance qui redéfinit notre façon de voyager ?

Si pour beaucoup les vacances d'été sont associées au soleil, à la baignade et à de fortes températures, un contre-courant prend de plus en plus de poids : celui qui consiste à se rendre dans des pays froids. Voici le «coolcationing».

Que ce soit le fond et sur la forme, le «coolcationing» vise à révolutionner la manière dont les gens imaginent leurs vacances.

Authenticité, exploration et détente sont les maîtres mots de cette nouvelle manière de partir à l'étranger. A mesure que le réchauffement climatique impacte les territoires mondiaux, ces séjours se destinent de plus en plus à des zones plus froides.

Un phénomène à la mode

Selon les données de Google Trends, les mots «vacances plus fraîches» ont été deux fois plus recherchés sur Internet entre mai 2023 et mai 2024.

Le «coolcationing», qui mise sur l'originalité et l'unicité des lieux visités, fuit en effet les destinations chaudes, où le tourisme de masse ne cesse de se développer. Ainsi, les pays les plus souvent concernés sont l'Islande, la Finlande, l'Ecosse ou encore la Lettonie. Le but est d'éviter les foules, les longues attentes dues aux fortes affluences.

La Finlande, qui peut se targuer de bénéficier de l'une des compagnies aériennes les plus sûres d'Europe (Finnair), jouit de paysages forestiers, de lacs clairs et de nombreux sentiers de randonnée pour les amateurs de balades naturelles. La Norvège, entre fjords et aurores boréales, au-delà du cercle polaire, est également prisée des touristes à la recherche de panoramas spectaculaires dans un cadre parfois glacial. Enfin, la Laponie connue pour son soleil de minuit pendant l'été est une destination idéale en période de fête.

Cette approche permet également de mettre l'éco-responsabilité au centre des considérations, en promouvant un tourisme responsable et moins impactant pour l'environnement et les communautés locales. Le «coolcationing» met en avant les hébergements «eco-friendly» et les excursions respectueuses de la nature environnante. Un tourisme durable.