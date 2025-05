Astrologie : voici le signe qui met le plus de temps à s’engager en amour

En amour, certains signes foncent tête baissée dans une relation, tandis que d'autres ont besoin de (beaucoup) plus de temps pour s'engager.

Prudence est mère de sûreté pour le Taureau et le Capricorne, qui prennent leur temps avant de s'engager dans une relation amoureuse, d'après Nathalie Marcot, astro love coach et spécialiste de la connexion intérieure et des relations de couple.

Tous deux des signes de Terre, ils sont réputés pour leur lenteur, surtout concernant les décisions importantes. «Ils ont besoin de temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre, et pour évaluer les risques». Avec eux, rien n’est jamais fait à la légère.

Pas de retour en arrière

Lent de nature, le Taureau «progresse à son rythme», tandis que le Capricorne, lui, est gouverné par Saturne, la planète du temps.

Semblables à Chronos, le dieu du temps, les natifs du 22 décembre au 20 janvier ont besoin de temps pour s'engager. «Ils peuvent mettre une éternité à dire "oui", mais une fois décidés… c’est du long terme», précise la spécialiste, qui tient une chaîne YouTube.

Ces deux signes recherchent avant tout la «stabilité et la sécurité». Ainsi, une fois installés, pas de retour en arrière pour eux, qui «ne supportent pas les changements».

Cela dit, pas d’inquiétude si votre moitié est Taureau ou Capricorne. Seule l’analyse complète d’un thème astral, incluant l’ascendant, la Lune, Vénus et les autres planètes, permet de mieux comprendre les nuances de personnalité.