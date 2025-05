Ponts de mai : voici ce que vous risquez si votre enfant ne va pas à l’école

Chaque année, le mois de mai s’accompagne de son lot de jours fériés et, en 2025, ils tombent tous un jeudi. De nombreux parents seraient alors tentés de faire manquer l’école à leurs enfants pour bénéficier de week-ends prolongés. Mais attention, cela ne serait pas sans conséquence.

Fête du travail, célébration du 8 mai, Ascension... Cette année, tous les jours fériés de mai ont lieu un jeudi. L’occasion de faire plusieurs ponts et week-ends de quatre jours. Mais seulement si l'on n’a pas d’enfants scolarisés.

En effet, faire rater l’école à ses enfants est interdit, sous peine de sanction, si l’absence est injustifiée.

Seul le pont de l’Ascension est autorisé par le calendrier scolaire, défini par l’arrêté du 7 décembre 2022.

Seuls 4 motifs d'absence acceptés

L'école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 3 à 16 ans. Cela implique que les élèves doivent assister à l'intégralité des heures de cours prévues par leurs emplois du temps.

L'article L.131-8 du Code de l'éducation autorise néanmoins quatre motifs d'absence justifiée : l'enfant est malade ou l'un de ses proches est contagieux, la famille doit se réunir pour un évènement solennel tel qu'un mariage ou un enterrement, l'absence est causée par un problème accidentel de transport ou parce que l'enfant doit suivre ses représentants légaux, pour tout déplacement excluant des vacances scolaires.

Toute autre raison d'absence peut être examinée par les services de l'Éducation nationale afin d'être considérée valable ou injustifiée.

À noter que toute absence, quelle qu'en soit le motif, doit être impérativement signalée. Si l'absence est prévisible ou prévue, il est nécessaire d'informer l'établissement scolaire à l'avance.

différentes sanctions qui peuvent coûter cher

Dès la première heure d’absence sans excuse légitime, l’enfant peut être convoqué par le CPE, s'il est au collège ou au lycée, ou par son enseignant et le directeur de l’école, s’il est en classe élémentaire.

Le directeur de l'établissement scolaire est alors en charge d'avertir le directeur académique des services de l'Éducation nationale. Celui-ci contacte les parents afin de leur donner un «avertissement».

À partir de quatre demi-journées d’absence non justifiées dans le mois, l’équipe éducative de l’enfant se réunit. Le but : comprendre les raisons de son absentéisme et mettre en place des mesures d’accompagnement destinées à l’enfant mais aussi à ses parents, afin de les encourager à être assidus.

Au delà de dix demi-journées d'absence dans le mois, soit cinq jours complets, les représentants légaux de l'enfant sont convoqués pour participer à une réunion de l'ensemble du corps éducatif. Lors de cette réunion, un dispositif d’aide et d'accompagnement est mis en place sous forme de contrat.

Si l'absentéisme continue après «l'avertissement» du directeur académique, celui-ci est en charge d'informer le procureur de la République. Les parents risquent alors 750 euros d'amende. Et si les absences injustifiées répétées compromettent l'éducation des enfants, ils peuvent écoper d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.