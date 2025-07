Eté 2025 : les indispensables à avoir en vacances avec soi ou chez soi

Au moment du départ en vacances, certains accessoires se révèlent plus utiles que d'autres. Voici une liste non exhaustive d'objets à ne surtout pas négliger.

Caméra d'action Insta360 X5

Si vous avez envie de garder des souvenirs de vos vacances, la caméra d'action X5 d'Insta360 est faite pour vous. La nouvelle référence des caméras 360° se montre capable d'immortaliser tous les événements, de jour comme de nuit. Compatible 8K en 30 images/s ou 5,7K à 60 ips en HDR, elle a du répondant, avec jusqu’à 3 heures d'autonomie et un mode recharge rapide permettant de passer de 0 à 80 % en 20 minutes.

Caméra d'action X5, Insta360, 589,99 €

Lunettes de natation Demetz Nat-D

Vous avez prévu de faire quelques brasses cet été ? Les lunettes de natation Demetz NAT-D sontfaites pour vous ! Elles proposent notamment trois largeurs de nez différentes, pour un confort suprême et leur jupe en silicone crée une étanchéité parfaite. Le gros plus ? Il est possible de se procurer ce modèle avec des coques optiques à votre vue, en les commandant directement sur le site ou bien chez votre opticien.

Lunettes de natation Demetz Nat-D, 39,90 €

Enceinte Marshall Kilburn III

Pas de vacances sans du bon son. L'enceinte nomade Marshall Kilburn III saura restituer toutes les nuances de vos sons préférés, avec toujours ce look vintage qui plaît tellement aux amateurs. Si elle est disponible dans un noir assez classique, on trouve cette couleur crème assez fascinante. Et avec une autonomie monstrueuse de plus de 50 heures, elle assure le show sans faiblir.

Enceinte portable Kilburn III couleur crème, Marshall, 349 €

Lotion solaire Lavera Sensitiv Kids

Très résistante à l’eau et sans parfum, cette lotion solaire est l'amie des peaux sensibles, et donc des enfants. Enrichie en beurre de karité bio et en vitamine E, elle possède un filtre UV 100 % minéral, qui protège efficacement et permet de sauvegarder les fonds marins.

Lotion solaire Sensitiv Kids, Lavera, 18 €

Casque audio Skullcandy Aviator 900

60 heures d'autonomie, recharge rapide, audio spatial THX avec suivi des mouvements de la tête, réduction active du bruit à 6 micros adaptatifs… le casque Aviator 900 de Skullcandy est un concentré de technologie, idéal pour se détendre avec style. On peut ajouter que le design est soigné et les matériaux de belle qualité (inspiration vintage, suédine, finitions polies…), ce qui ne gâche pas le plaisir. Et pour faciliter son utilisation en déplacement, un sac de transport avec bandoulière est inclus.

Casque Aviator 900, Skullcandy, 299,99 €

Nettoyant visage en stick Terravita

Fini les flacons qui se vident dans la trousse de toilette ! Le nettoyant visage en stick de Terravita est l’arme secrète des peaux propres et douces, même en plein été. Facile à utiliser, il démaquille, purifie et rafraîchit l'épiderme sans l’agresser ni le dessécher. Et, cerise sur le gâteau, sa formule 100% naturelle est notée 100/100 sur Yuka.

Nettoyant visage en stick, Terravita, 15,90 €

Valise pliable Decathlon Space saver

Que faire de sa valise lorsqu'on ne l'utilise pas ? Avec la SpaceSaver, Decathlon propose une idée lumineuse. A la fois spacieuse (85 litres) et compacte, cette valise pliable saura se faire toute petite dans votre placard.

Valise pliable Space Saver, Decathlon, 99,99 €

Sac à dos The North Face Base Camp

Voici la version optimisée du sac duffel Base Camp bien connu - mais un peu encombrant - de The North Face. Fabriqué dans le même tissu ultra-résistant, il est taillé pour résister à tout, et n'oublie pas de ménager des espaces de rangements pour les affaires personnelles. Il comporte notamment un panneau dorsal rembourré et une poche spécialement prévue pour accueillir un ordinateur portable.

Sac à dos Base Camp, The North Face, 130 €

Gourde Dopper Steel

Cet été, on dit adieu aux bouteilles en plastique et on opte pour la gourde. Avec ses 118 grammes, ce mocèle de Dopper est certes assez petit (350 ml), mais il est aussi ultra-léger. On aime aussi son ouverture large, qui laisse passer facilement les glaçons ou des morceaux de fruits. Attention, ce modèle n'est pas isotherme, mais vous pourrez trouver d'autres modèles sur le site.

Gourde Steel, Dopper, 18,95 €

Boules de pétanque Obut Renault 4

La pétanque, un incontournable de l'été. Pour célébrer la sortie de la nouvelle Renault 4 électrique, le constructeur automobile s'est associé avec Obut pour proposer un jeu de boules arborant le logo du véhicule, et avec un cochonnet d'un très beau bleu. C'est fun, et c'est made in France.

Boules de pétanque Renault 4, Obut, 110 €

Short de sport Boulevards de Mr Marvis

Dans une valise estivale réussie, il est indispensable de placer un ou plusieurs shorts confortables que l'on pourra utiliser pour traîner ou faire du sport. Ce modèle Boulevards de Mr Marvis est idéal et responsable, puisqu'il est créé à partir de 88% de bouteilles en plastique recyclées. On aime aussi la poche arrière idéale pour le téléphone et la poche cachée zippée pour y mettre les petits objets les plus précieux.

Short de sport Boulevards, Mr Marvis, 79 €

Chaussures de Trail Brooks Cascadia 19

Pour des vacances sportives, on ne peut que conseiller la toute dernière chaussure de trail de Brooks, la Cascadia 19. Conçue pour les terrains techniques et accidentés, elle bénéficie de l'expertise reconnue de la marque en matière d’amorti et de souplesse, et sa semelle intermédiaire passe au DNA Loft v3, une mousse injectée à l’azote qui offre un confort moelleux sans perdre en réactivité.

Chaussures de Trail Cascadia 19, Brooks, 150 €

Gel Bio aloe vera La vie claire

La peau doit être surveillée en vacances. En cas de coup de soleil, après le rasage, ou sur les piqûres d'insectes, ce gel concentré à 96% d'aloe vera bio est un excellent partenaire. Son effet glaçon immédiat en fait l'indispensable des trousses de secours pour toute la famille.

Gel bio à l'aloe vera, La Vie Claire, 11,99 €

Claquettes Under Armour Ignite Select

N'oubliez pas de glisser une paire de claquettes dans votre valise pour les vacances. Facile à enfiler et à transporter, ce modèle Under Armour à la couleur estivale est doté d'une mousse à mémoire de forme, qui la rend très agréable à porter.

Claquettes Ignite Select, Under Armour, 28 €

Barre énergétique Nutripure Long Distance

Si vos vacances sont actives, pensez à glisser quelques barres énergétiques dans votre sac. Elles vous permettront d'éviter le coup… de barre en garantissant des apports glucidiques suffisants pendant l'effort. Deux saveurs sont disponibles : fruits rouges et fruits exotiques.

Barre énergétique Long distance, Nutripure, 12,50 € les 6

Veste de randonnée Columbia Skien Valley

Protection maximale avec cette veste de randonnée légère Columbia. Elle assure une protection solaire UPF 50, son tissu technique permet d'évacuer facilement la transpiration et vous apprécierez le filet intégré pour la tête en cas d'offensive des moustiques.

Veste de randonnée anti-moustiques Skien Valley, Columbia, 100 €

Appareil photo de Vlogging Canon

Puissant et compact, le Canon PowerShot V1 est à la fois un appareil photo compact prêt pour l'aventure et une caméra optimisée pour la vlogging. Elle possède un grand capteur (dans cette gamme de produits) de 1,4 pouce, un objectif ultra grand-angle f/2,8 intégré et offre un son de haute qualité. Idéal pour capturer tous vos contenus en déplacement.

Appareil photo Vlogging PowerShot V1, Canon, 999,99 €

Enceinte nomade Loewe We.Hear Pro

Le son de Kylian ? Loewe s'est associé avec la star du foot pour proposer une enceinte nomade de très belle qualité. Ses points forts ? Une puissance audio de 100 Watts, une autonomie de 24 heures, avec une technologie de charge rapide en seulement 2 heures, et une petite sangle très utile pour la transporter tout en gardant les mains libres.

Enceinte nomade We.Hear Pro, Loewe, 269 €

Casquette New Era Squid Game

Pour garder la tête au frais, ne pas oublier d'emporter une casquette avec soi. Le spécialiste New Era propose une multitude de modèles, en fonction de vos centres d'intérêt, et notamment une gamme dédiée à la série Netflix Squid Game, qui fait parler d'elle en ce moment.

Casquette 9Forty Squid Game, New Era, 35 €

Grande Serviette de plage Poivre Blanc Ariel

On n'oublie pas sa serviette de bain pour les vacances. La marque Poivre Blanc, qui a signé un retour réussi, reste fidèle à ses principes avec ce modèle aux couleurs flashy et aux dimensions confortables (90cm x 170cm)

Grande serviette de plage Ariel, Poivre Blanc, 99 €

Valise Samsonite C--Lite X Vexx

Votre valise ne passera plus jamais inaperçue. Cette année, Samsonite s'associe avec l'artiste Vexx, connu en particulier pour ses fresques murales au style affirmé et coloré. L'artiste bruxellois a pu revisiter la gamme C-Lite du spécialiste mondial de la baggerie. La collection se compose de deux éditions limitées disponibles en deux tailles (55 cm et 75 cm), représentant un contraste entre le «Jour» et la «Nuit».

Valise C-Lite X Vexx, Samsonite, à partir de 489 € pour le modèle 55 cm

Matelas autogonflant Sea to Summit

On peut camper sans renoncer à son confort. Grâce au matelas autogonflant Pursuit de Sea to Summit, vos lombaires vous diront merci. Léger (à partir de 600 grammes) et performant, il est disponible en version Contour, alliant légèreté et soutien, ou en version Rectangular, plus spacieuse pour un confort accru.

Matelat autogonflant Pursuit, Sea to Summit, 149,95 €

Lunettes de soleil Julbo Vermont Classic

Une silhouette légendaire. La Julbo Vermont fait directement référence aux grandes heures de l'alpinisme, avec ses verres ronds et ses coques en cuir emblématiques. Portée par les rockstars et les aventuriers stylés, elle sera aussi parfaite pour se protéger du soleil en sirotant un cocktail au bord de la piscine.

Lunettes de soleil Vermont Classic, Julbo, 145 €

Chapeau The North Face Horizon Mullet

Idéal pour éviter le coup de chaud, le chapeau Horizon Mullet de The North Face protège la tête du soleil mais également la nuque. Rien ne vous arrêtera cet été, et certainement pas un coup de soleil.

Chapeau Horizon Mullet, The North Face, 40 €

Liseuse Kindle Colorsoft

Pour partir léger mais avec toute sa bibliothèque, rien de tel qu'une liseuse. Dernière née d'Amazon, la Kindle Colorsoft met un peu de couleur dans son encre, mais ne rogne en rien sur ses autres capacités. La lecture est fluide sur son écran de 7 pouces, et l'autonomie s'avère ultra-confortable, avec une seule charge via USB-C pour 8 semaines d'utilisation.

Liseuse Kindle Colorsoft, Amazon, 299,99 €

chaussures de randonnée amphibies Salomon Techamphibian 5

Quand le parcours est accidenté et potentiellement humide, une paire de chaussures amphibie prend tout son sens. Ce modèle Techamphibian de Salomon est parfait pour ce type d'activité. Il évacue l'eau en un temps record et protège vos pieds tout au long du parcours, et sa sangle de talon réglable est promesse de confort. À vous les rochers et les rivières !

Chaussures de randonnée Techamphibian 5 W, Salomon, 109,90 €, Disponible sur ekosport.fr

Tondeuse Philips Oneblade

Un appareil léger, compact, et sans fil qui peut se révéler très utile. Conçu spécifiquement pour les zones sensibles, le OneBlade Intimate permet un rasage tout en douceur, sans rougeur ni coupure. Pour des vacances au poil !

Tondeuse OneBlade Intimate, Philips, 29,99 €

Caméra Reolink Altas pt Ultra

Avec l'Altas PT Ultra, Reolink vous rassure au moment de quitter votre domicile cet été. Cette caméra 4K grand angle assure une parfaite surveillance des lieux, avec un système innovant qui enregistre systématiquement les secondes précédant une alerte. Couplée à son panneau solaire dédiée, elle fonctionne en toute autonomie.

Caméra Altas, Reolink, 159,99 €

Enceinte d'extérieur JBL 520

Vous avez l'intention de transformer votre jardin en dancefloor cet été ? Dans ce cas, la JBL PartyBox 520 fait des merveilles. Ses 400 Watts RMS garantissent un son puissant jusqu'au bout de la nuit, d'autant qu'elle assure, avec ses 15 heures d'autonomie, ses jeux de lumière, et une résistance aux éclaboussures. Attention, elle pèse quand même 26 kg.

Enceinte d'extérieur et de soirée, JBL 520, 799,99 €

Plancha Campingaz Sigma 2 Cook

Pour profiter de son extérieur, une plancha est un indispensable. Ce modèle Campingaz à deux brûleurs est en outre doté d'un couvercle de cuisson innovant, qui permet de l'utiliser comme une plancha traditionnelle, mais aussi d’expérimenter des cuissons indirectes, similaires à celles d’un barbecue ou d’un four.

Plancha Sigma 2 Cook, Campingaz, 349 €

Disque dur SSD nomade

Pas de perte de données cet été. Le SSD ultracompact de Seagate (disponible en 1To et 2 To) vous offre un espace de stockage ultra-rapide, ultra-résistant et ultra-pratique. Avec des vitesses de transfert atteignant 1.000 Mo/s, vous pouvez facilement libérer de l’espace sur votre smartphone ou votre ordinateur portable, ou conserver une copie de fichiers importants.

Disque dur SSD ultracompact, Seagate, à partir de 119,99 € pour le modèle 1 To

Un game boy pocket de seconde main

Cet été, on prend du reconditionné. Et pourquoi ne pas craquer pour ce Game Boy Pocket de seconde main, disponible chez le spécialiste Backmarket. Une console de poche qui a fait ses preuves et ne vous laissera pas tomber.

Game Boy Pocket 2nde main, Backmarket, prix selon état

Smartphone-liseuse TCL NXT

Rien que pour vos yeux. Ce smartphone TCL bénéficie d'une innovation de taille : un écran doté de la technoloigie Nxtpaper qui offre une expérience proche du papier, à la manière des liseuses. D'un seul geste, vous faites basculer l’écran vers le «Max Ink», un mode qui préserve les yeux et prolonge la durée de vie de la batterie (jusqu'à 26 jours).

Smartphone TCL 60 SE NXTPAPER 5G, 249 €

Chaussures de randonnée Columbia Konos

Idéales pour les terrains accidentés, ces chaussures de randonnée Columbia ont aussi l'avantage de la légèreté. On apprécie également leur système d'amorti bien pensé ainsi que le système de laçage Navic Fit, qui maintient toujours le talon bien en place, même sur les fortes pentes.

Chaussures de randonnée Konos, Columbia, 110 €

Chemise hawaïenne Schott

Peut-on vraiment partir à l'autre bout du monde sans une véritable chemise de vacancier ? Ce modèle Schott, à la fois stylé et léger, saura vous accompagner dans toutes vos activités.

Chemise hawaïenne, Schott, 51 €

Vidéoprojecteur nomade Nebula

Aussi petit qu'une canette de soda, ce vidéoprojecteur Nebula fera de vous la star des soirées étoilées. Avec sa définition Full HD, il propose une taille d'image de belle qualité, pouvant atteindre les 100 pouces. Doté de la plate-forme Google TV avec intégration de Netflix, il vous permettra de profiter de vos contenus où bon vous semble, que ce soit une chambre d'hôtel ou en extérieur.

Vidéoprojecteur Capsule air, Nebula, 399 €

Chapeau de raphia Stetson Western Festival

Un charme de cow-boy avec juste une pointe d'exotisme. Ce chapeau western de la marque Stetson est tissé à la main avec de la paille de raphia naturelle, rehaussée de fils colorés, et il sera un compagnon idéal pour les aventures lointaines ou pour le dernier festival électro à la mode.

Chapeau de raphia Western Festival, Stetson, 149 €

Sac banane Artefact Calao

Mais où ranger mes clés ? Le sac banane Calao d'Artefact est parfait pour ranger tous les accessoires du quotidien pendant un concert par exemple. Il se portera à la ceinture, en bandoulière ou à l’épaule, à vous de choisir.

Sac banane Calao, Artefact, 59 €

Lunettes de soleil Bollé Speedchaser

A la pointe des tendances et de la performance, les Speedchaser de Bollé sont avant tout destinées aux cyclistes, mais rien ne vous empêche de les porter pour une autre activité. Stylées, elles sont aussi dotées d'un écran semi-cerclé ventilé, pour évacuer la transpiration, tandis que les branches Ergo Pad et le repose-nez en Thermogrip procurent un maintien parfait.

Lunettes de soleil Speedchaser, Bollé, 160 €

Enceinte LG XBoom Grab by will-i-am

LG et le musicien will-i-am ont uni leurs forces pour proposer une nouvelle gamme d'enceintes. Dans la gamme, assez large, la Xboom Grab nous a particulièrement séduits. Ce modèle de 700 g est taillé pour le voyage et offre jusqu’à 20 heures de musique non stop. Peaufinée par l'ex-membre des Black Eyed Peas, elle a été pensée pour offrir un son équilibré à la tonalité plus chaude, tout en conservant un design compact.

Enceinte Xboom Grab by will.i.am, LG, 149 €

Chargeur Anker Zolo

Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable avec ce chargeur Anker de 140 watts ? Doté de quatre ports (3 USB-C et 1 USB classique), solide et bien conçu, cet accessoire robuste est capable d'assurer une recharge rapide à plusieurs appareils simultanément, et vous tient au courant avec son écran d'affichage intelligent qui montre en temps réel la puissance de sortie totale et la puissance de sortie de chaque port.

Chargeur Zolo, Anker, 89,99 €

Chewing-gum Zohi Glow-up

Pour «glow-up» cet été, voici un complément alimentaire étonnant signé Zohi, sous forme de… chewing-gum. On mâche, on savoure, et on laisse agir les actifs agir, comme la biotine, le zinc ou l’acide hyaluronique. Le format est fun, facile à emporter, et on prend soin de soin avec plaisir.

Chewing-gum Glow-Up, Zohi, 2,95€ la plaquette de 10