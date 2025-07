Vacances d’été 2025 : quelles destinations les habitants des grandes villes de France ont-ils privilégiées ?

Si la mer reste reine, les envies des habitants des grandes villes françaises diffèrent selon leurs préférences estivales, entre désir de proximité, bord de mer ou calme à l’intérieur des terres. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux… Tour d’horizon des destinations les plus en vogue selon les grandes métropoles.

Les vacanciers n’ont pas tous les mêmes réflexes pour leurs congés. C’est ce que révèle une étude menée par Trainline, leader européen de la réservation de billets de train. La plate-forme s’est en effet penchée sur les tendances de voyages estivaux pour l’été 2025, et leurs différences selon les grandes villes de départ. Sans surprise, les côtes françaises attirent toujours autant.

Les Parisiens à la mer, quitte à faire des kilomètres

Les habitants de la capitale confirment leur attirance pour les grandes distances, mais à condition qu’elles mènent à la côte. Ils n’hésitent pas à traverser la France pour rejoindre le littoral.

Ainsi, selon l’analyse de Trainline, la station balnéaire d’Agde située dans l’Hérault, au bord de la Méditerranée, séduit particulièrement les Parisiens avec une fréquentation de +302 %. Marseille et ses calanques (+210 %) reste également une destination phare et emblématique de l’été. Enfin, le charme de la Bretagne et des marées de la Manche n’est pas en reste avec la ville de Saint-Malo (+172 %), très prisée par les Franciliens.

Les Lyonnais partisans de la proximité

D’après Trainline, les habitants de la métropole rhodanienne misent sur l’accessibilité en privilégiant des destinations desservies rapidement, dans un rayon de 2 à 3 heures de train. S’ils ne renoncent pas au soleil, les Lyonnais optent pour la mer ou la montagne, avec une volonté d’échapper à la chaleur urbaine.

Entre fraîcheur, lacs et randonnées, Chambéry (+235 %), aux portes des Alpes, obtient leur faveur. Pour une escapade au Sud sous le soleil du Gard, les Lyonnais ont tendance à se diriger vers Nîmes (+189 %). Annecy (+137 %), son lac et son environnement alpin, attirent également toujours plus. Et Valence (+129 %), point de passage entre Rhône et Provence, s’avère parfaite pour une pause estivale.

Les Marseillais fidèles au Sud

Les habitants de Marseille n’ont, eux aussi, pas besoin d’aller loin pour changer d’air. Attachés à leur région, leur été se joue souvent à moins de 200 km de chez eux. Ils choisissent notamment des destinations dans un rayon Sud-Est, facilement accessibles en TER ou Intercités.

À moins d’une heure de train, Toulon (+238 %) séduit pour ses plages et ses criques cachées. Pour une détente sur la Côte d’Azur, les Marseillais n’hésitent pas à se tourner vers Cannes (+224 %). En revanche, quand ils quittent la côte c’est pour aller vers l’ouest, dans une autre grande ville dynamique du Sud telle que Toulouse (+93 %).

Les Bordelais attachés au local

À Bordeaux, le réflexe est clair, d’après l’étude de Trainline. Les vacances sont locales et familières : on reste dans le grand Sud-Ouest.

L’océan Atlantique et les vagues de Biarritz (+189 %) captivent les Bordelais. Réputée pour ses cures thermales, la ville de Dax (+184 %) les attire tout autant pour son atmosphère détendue. Enfin, en montant vers la Charente-Maritime, les Bordelais posent leur valise à La Rochelle (+132 %) pour des vacances iodées.