Vacances d’été 2025 : voici les 10 destinations en plus forte progression en France

Alors que les vacances ont pour beaucoup déjà débuté, les tendances ferroviaires de l’été 2025 ont révélés les préférences des Français. Une étude dévoile les villes qui ont explosé dans les réservations, et certaines ont vu leur fréquentation progresser de plus de 300 %.

Cet été, les rails mènent aussi bien aux plages bondées qu’aux petites villes tranquilles. D’après les données de Trainline, plate-forme de réservation de billets de train en Europe, quelques destinations inattendues se sont invitées dans les préférences des voyageurs.

Si la mer conserve ses fidèles avec neuf des dix plus fortes hausses pour des villes situées sur les côtes, la montée en puissance de villes comme Agen (Lot-Et-Garonne) témoigne d’une certaine évolution vers un tourisme plus calme. «C’est la seule ville de l’intérieur à émerger dans un classement dominé par les destinations en bord de mer. Cela montre qu’en parallèle de la quête de soleil et de sable, une autre envie s’exprime : celle d’un été plus tranquille et loin de la foule», a expliqué Clément Bretagnolle, country manager de France Trainline.

À partir des réservations effectuées pour les mois de juillet et d’août, voici ainsi le top 10 des villes enregistrant les plus fortes hausses de fréquentation par rapport au printemps dernier.

Agde (Hérault)

Ville balnéaire incontournable de l’Hérault, Agde explose cette année en tête du classement. Avec +335 % de réservations, elle confirme son attractivité estivale, entre plages, patrimoine historique et ambiance animée. Située à proximité du Cap d’Agde, elle attire autant les familles que les amateurs de vie nocturne.

Hyères (Var)

Hyères, célèbre pour ses plages et ses îles (Porquerolles, Port-Cros), enregistre une hausse de 252 %. Son climat, sa proximité avec Toulon et sa facilité d’accès en train depuis le Sud-Est en font un choix stratégique pour ceux qui fuient les grandes foules de la Côte d’Azur.

Deauville (Calvados)

Station huppée de la côte normande, Deauville complète le podium. Avec une progression de +235 %, elle reste un classique prisé, notamment par les Franciliens avec une accessibilité en quelques heures depuis Paris.

Saint-Raphaël (Var)

Entre Cannes et Saint-Tropez, Saint-Raphaël tire son épingle du jeu avec 208 % de réservations en plus. Ville typiquement méditerranéenne, elle attire par ses criques, ses eaux turquoise et son ambiance farniente.

Agen (Lot-Et-Garonne)

Située entre Bordeaux et Toulouse, Agen a vu ses réservations opérer un virage de +195 %. Une hausse inattendue, qui témoigne d’une appétence pour des vacances plus calmes et culturelles.

Morlaix (Finistère)

Au nord du Finistère, Morlaix grimpe avec +190 % de hausse. Moins fréquentée que ces voisines du sud de la Bretagne, elle séduit avec ses ruelles médiévales, son viaduc emblématique et sa proximité avec la côte.

Sète (Hérault)

Ville portuaire de l’Hérault, Sète continue d’attirer avec +186 % de croissance. Moins saturée que sa voisine Montpellier, elle plaît pour ses canaux, sa gastronomie, son ambiance populaire et ses festivals d’été.

Auray (Morbihan)

Petite ville bretonne située non loin de Vannes, Auray bondit avec +180 %. Son centre historique, son port de Saint-Goustan et sa proximité avec Carnac et Quiberon en font une porte d’entrée idéale pour explorer le Golfe du Morbihan.

Calais (Pas-De-Calais)

Calais surprend avec une hausse de 179 %, sans doute portée par des voyageurs en quête d’un littoral moins saturé ou en transit vers l’Angleterre. La ville mise sur son renouveau culturel, son front de mer rénové et son accès facile depuis Lille et Paris.

Quimper (Finistère)

Enfin, Quimper ferme ce top 10 avec +171 % de réservations. Capitale culturelle de la Cornouaille, elle attire pour son architecture, sa vieille ville, ses crêperies et sa proximité avec les plages du sud Finistère.