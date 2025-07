Tourisme : 5 hôtels pour découvrir le nord de l'Italie cet été

La région du nord de l’Italie, qu’il s’agisse de la Lombardie, la Vénétie ou encore du Trentin-Haut-Adige, regorge de villes touristiques mais aussi de paysages naturels splendides. Prisées l’hiver par les skieurs, ces régions sont tout aussi agréables en été. Voici 5 hôtels où séjourner pour un voyage dans le nord de l’Italie.

Si la Sardaigne, la Sicile et tout le sud de l’Italie sont très réputés l’été, le nord plaît aussi beaucoup. Entre le lac de Côme et Venise, propices aux séjours en amoureux, Milan, Gênes, Florence et Bologne, grandes villes touristiques, et les Dolomites, massif montagneux des alpes italiennes et suisses, il s’agit d’une région idéale à visiter durant la saison estivale. Pour se loger, voici cinq hôtels où poser ses valises.

Lefay Resort Dolomiti (Dolomites)

Implanté au sein du domaine skiable de Madonna di Campiglio, ce resort s’adresse autant aux amateurs de sports d’hiver qu’aux personnes cherchant calme et sérénité. En plein dans les Dolomites, il est un point de chute parfait après une randonnée dans les sommets.

Le gros point fort du domaine est le spa, de plus de 5.000m2 de superficie, étendu sur quatre niveaux. Piscine intérieure et extérieure chauffées, plusieurs bassins aux bienfaits thérapeutiques multiples, massages signature inspirés de la nature alpine : tout est fait pour passer un véritable moment de détente.

Par ailleurs, deux restaurants, dont un étoilé au guide Michelin, proposent une large variété de mets célébrant les produits locaux.

Lefay Resort, 16, Via Alpe di Grual, Venise, Italie.

Palais Gritti (Venise)

Pour un séjour dans la sublime ville de Venise, en Vénitie, le Palais Gritti devrait satisfaire tous les romantiques. Cet ancien palais du Doge, aujourd'hui transformé en hôtel luxueux, surplombe le célèbre Grand Canal de la ville, offrant des vues à couper le souffle.

Fier de son histoire, le lieu a d'abord été repris en 1475 par la famille de nobles Pisani, qui l'a transformé dans sa forme gothique actuelle. Il devient la résidence du Doge de Venise, dont il doit le nom : Andrea Gritti, avant de devenir un hôtel au XIXe siècle.

Un lieu historique qui ne manque pas de modernité, grâce à des rénovations minutieuses, où se sont succédés quelques grands noms de la culture moderne, comme John Ruskin, qui y a écrit son ouvrage «Les Pierres de Venise» (1851).

Palais Gritti, 2467, Campo Santa Maria Del Giglio, Venise, Italie.

Palace merano (tyrol)

Dans les montagnes du sud-Tyrol, le Palace Merano se distingue par son concept de soins préventifs. Grâce à un spa médical de 6.000 m2, il permet à ses visiteurs de choisir entre plusieurs programmes signatures personnalisés pour obtenir une régénération globale.

En plus des infrastructures exceptionnelles qu'offre le lieu, le cadre de l'hôtel, niché au coeur de la ville thermale de Merano, au pied du torrent Passirio, permet de conjuguer activités et vues reposantes. Le palace peut en effet se targuer de proposer des balades alpines, dans une nature environnante à quelques pas de ses chambres. Un cadre enchanteur qui fait partie intégrante du processus de revilatisation.

L'hôtel jouit également d'une riche histoire : inauguré en 1906, il a été bâti par le célèbre constructeur Peter Delugan, en seulement 18 mois. Dès le début du XIXe siècle, il comptait 150 chambres. Rénové en 2005, il a notamment été élu Meilleur Hôtel historique de la région en 2022.

Palace Merano, 2, Via Cavour, Merano, Italie.

Mandarin oriental (Lac de Côme)

Le Mandarin Oriental possède l'une des vues les plus spectaculaires de la région. Sur les rives du lac de Côme, il est l'un des points de chute les plus prisés du lac, à quelques encablures de la ville de Côme, située plus au sud.

Dans un style élégant et luxueux, parfaitement en adéquation avec la culture italienne, qu'il veut dépeindre au mieux dans son architecture, l'hôtel offre également de nombreuses activités intégrées à son cadre. Il propose en effet des visites en bateau, des activités nautiques ou encore des sorties de randonnée offrant des vues exceptionnelles sur le lac de Côme.

Par ailleurs, l'hôtel propose aussi une offre gustative variée : le CO.MO Bar & Bistrot qui, situé entre la piscine de l'établissement et le lac, donne une vue imprenable, l'Aria, qui sert des spécialités locales ou encore le Nami Cafe, pour un verre, un dessert ou encore un sandwich.

Mandarin Oriental, 69, Via Caronti, Blevio, Italie

Castello Dal Pozzo Resort (Lac Majeur)

Autre destination prisée du nord de l'Italie, le Lac Majeur ne manque pas de lieux exceptionnels où séjourner. L'un d'entre eux est le Castello dal Pozzo Resort. Placé en retrait du lac, à l'ouest du plan d'eau alpin, il ne permet pas de contempler directement le lac mais propose les sublimes environs montagneux.

Loin d'être en reste en terme d'activités, ce resort est idéalement placé pour un accès privilégié aux excursions vers les Îles Borromées, ainsi qu'aux jardins botaniques. Des visites de villages typiques autour du Lac Majeur et du Lac d'Orta ainsi que des croisières privées avec skipper et apéritif au coucher du soleil sont disponibles, notamment grâce aux guides locaux et au service de conciergerie.

Parmi les autres expériences qu'offre le resort, on retrouve des massages, des cours de yoga dans le parc ou même des balades à cheval. Pour les familles avec enfants, différentes activités sont accessibles aux plus petits, comme des lectures animées ou des ateliers créatifs.

Castello dal Pozzo Resort, 8, Via Visconti, Oleggio Castello, Italie.