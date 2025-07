Wibra : quelle est cette nouvelle enseigne de décoration et de textile à prix cassé qui a débarqué en France ?

L’entreprise néerlandaise Wibra s’implante progressivement dans l’Hexagone et pourrait, dans les prochaines années, devenir une concurrente sérieuse d’Action et de Normal.

Une enseigne de produits du quotidien à bas prix et au style tendance. Voilà comment se présente Wibra, une chaîne de magasins qui cartonne aux Pays-Bas et en Belgique, et qui commence désormais son expansion en France. Ce spécialiste du hard-discount vise un marché français déjà séduit par ce type d’offre depuis près d’une dizaine d’années.

Octobre 2024, le premier magasin Wibra a ouvert ses portes à Lambersart, près de Lille. Un second point de vente a suivi quelques mois plus tard, à Halluin, à la frontière belge toujours dans le département du Nord. Ces inaugurations s’inscrivent dans une stratégie de développement mesuré, pour l’instant concentrée sur des zones proches de la Belgique, un pays déjà conquis par la marque.

«Notre ambition n’est pas de nous développer rapidement, mais de croître de manière durable. Nous introduisons progressivement de nouveaux formats, nous évaluons ce qui fonctionne et nous optimisons là où c’est nécessaire», explique Bas Duijsens, PDG de Wibra, après l’ouverture du deuxième magasin français.

Tester le marché français

Ces premiers magasins servent aussi de laboratoire à l’enseigne. Selon Claudine Nachtergaele, directrice de Wibra Belgique et responsable du développement en France, interrogée par 20Minutes, l’objectif est de «sentir le marché français» avant une implantation plus massive.

Avec des prix très bas, Wibra propose des articles de décoration, d’entretien, des accessoires de jardin, des produits alimentaires ou encore du textile, souvent fabriqués en Asie. L’enseigne se distingue peu d’Action, leader du hard-discount non alimentaire en France et élu enseigne préférée des Français depuis deux ans.

«On fonctionne très bien tous les deux, que ce soit en Belgique ou aux Pays-Bas. Cela montre qu’il y a de la place pour nos deux marques», assure Claudine Nachtergaele. Pour se différencier, Wibra mise sur une offre textile plus étoffée que celle de son concurrent.

Avec plus de 280 magasins en Europe (dont 220 aux Pays-Bas, une soixantaine en Belgique et 2 en France), l’enseigne continue de croître. En 2024, Wibra a réalisé un chiffre d’affaires de 286 millions d’euros, en hausse de 22,7 % par rapport à l’année précédente. Des résultats prometteurs, qui pourraient annoncer un développement plus ambitieux en France dans les années à venir.