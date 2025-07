La méthode des 5 heures : le secret qui cartonne chez les entrepreneurs

Pour optimiser leur productivité et leur efficacité, de nombreux entrepreneurs misent sur «La méthode des 5 heures». Voici en quoi elle consiste.

Une routine simple mais à fort impact. Testée par de nombreux leaders, dont Bill Gates et Elon Musk, «La méthode des 5 heures» a été inventée par l’auteur Michael Simmons, co-fondateur de Empact, réseau connu pour son expertise en termes d'éducation à l'entrepreneuriat. Elle repose sur une règle simple : se cultiver chaque jour.

Plus précisément, cette méthode consiste à consacrer cinq heures par semaine à l’apprentissage. La productivité et l’efficacité sont les maîtres-mots des entrepreneurs. Mais pour être plus performant dans son travail, il faut aussi prendre le temps d’assimiler de nouvelles connaissances, et ce, à travers la lecture, la réflexion et l'expérimentation. Ce sont en effet les trois piliers fondamentaux de cette routine.

garder une longueur d’avance

Par exemple, cette heure peut être utilisée pour lire un livre, un essai, des articles ou encore des blogs, l’essentiel étant d’être régulier et de nourrir son esprit avec des sujets variés. Après quoi, il est important de digérer toutes ces nouvelles informations et de prendre le temps d’y réfléchir et de structurer sa pensée. Enfin, place à la pratique avec l’expérimentation. On n’hésite pas à passer à l’action en testant de nouvelles idées et mettre en place des projets, même s’ils ne se concrétiseront pas.

En résumé, «La méthode des 5 heures» permet de stimuler sa créativité, de rester au fait des nouveautés et de garder une longueur d’avance dans un monde en constante transformation.