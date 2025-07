Tourisme : hôtel, restaurant, exposition... 3 incontournables pour un long week-end à La Baule et sa région

La Baule, ville du littoral de la Loire-Atlantique, fait le bonheur de nombreux Français à l’arrivée des beaux jours. Entre plages, ports, bons restaurants et activités culturelles, la ville regorge de bonnes adresses. Voici lesquelles privilégier.

l'hôtel : L’Hermitage

Cet établissement, idéalement placé face à la plage, dispose de 200 chambres et suites, spacieuses et élégantes. Il dispose aussi de deux piscines chauffées, une extérieure et une intérieure, afin de profiter d'un moment de détente quelque soit le temps. Il y a également une salle de sport, toujours avec une très belle vue dégagée sur la plage, et un spa en partenariat avec la marque de cosmétiques Augustinus Bader.

Pour les plus sportifs, il est également possible de réserver un court de tennis, avec ou sans professeur, au country club, de faire du golf et même de louer un vélo pour faire une promenade près de l'océan.

5, esplanade Lucien Barrière, La Baule.

le restaurant : Ciro’s

Pour les amateurs de poissons et produits de la mer, le Ciro's est une adresse incontournable de la région. Lors des beaux jours, la terrasse permet de déguster un délicieux repas les pieds dans le sable.

A la carte, on retrouve divers poissons tels que la sole, le bar, le cabillaud, mais également des fruits de mer. Les huîtres et les bulots sont d'ailleurs assez populaires. Le tout est cuisiné de façon très raffinée, et servi avec des garnitures de qualité. Pour le dessert, on apprécie tout particulièrement le bucket de mini madeleines à partager et à tremper dans un trio de sauces délicieuses.

5, esplanade Lucien Barrière, La Baule.

Un parcours artistique le long de l'estuaire de la loire

A quelques kilomètres du littoral, une belle balade artistique, à réaliser en vélo ou en bateau de préférence, va de Nantes à Saint-Nazaire et vice versa. Ce parcours, long de 60 kilomètres, met à l'honneur 33 oeuvres différentes d'art contemporain, exposées en pleine nature.

Pour effectuer la promenade en bateau, il est vivement recommandé de réserver un billet ici. Le parcours à vélo est quant à lui disponible sur ce site.