Barbecues, glaces... Voici les pièges à éviter l’été pour éviter de prendre du poids

L'été invite aux moments de convivialité et aux plaisirs gustatifs souvent riches et généreux. Pour profiter pleinement de la saison tout en maintenant un équilibre alimentaire, il y a quelques astuces.

En été, avec la chaleur, nos envies se transforment : fraîcheur dans l’assiette, apéros improvisés, repas partagés... La période devient l’occasion de varier les plaisirs tout en découvrant des alternatives simples pour rester en forme et se régaler.

Des aliments sains à l'apéritif

Quoi de mieux que de partager un moment convivial en fin de journée après avoir profité du soleil ? Si ce genre de moment devient récurrent pendant les vacances, mieux vaut remplacer certains aliments par des produits plus sains.

La charcuterie peut être alternée avec des brochettes de crevettes, et les traditionnelles chips avec des tartines préparées maison (pain de campagne et guacamole, tzatziki maison, etc.). Les cacahuètes salées peuvent également laisser place à des tomates cerises, des bâtonnets de carottes ou de concombre. Une table colorée et des idées faciles à emporter en pique-nique !

Des boissons moins alcoolisées

«Pour votre santé, l’alcool, c’est maximum deux verres par jour et pas tous les jours», rappelle Santé publique France. En période estivale, choisissez les bons moments pour boire un verre et évitez de combiner l’alcool et la chaleur avec des activités nautiques, par exemple.

Le sucre et l’éthanol présents dans un verre d’alcool en font un aliment très calorique. Pour mieux gérer sa consommation, privilégiez le cidre (environ 40 calories pour 100 ml) ou le vin rouge (environ 67 calories pour 100 ml), et oubliez les cocktails trop sucrés. Aussi, entre chaque verre, il est recommandé de boire au moins un verre d’eau. En soft, préférez les boissons sans sucre.

Des légumes et viandes maigres au barbecue

L’été rime souvent avec barbecue. Pour ne pas abuser de ce repas qui peut vite se transformer en festin, accompagnez la côte de bœuf ou les merguez de légumes rôtis (aubergines, poivrons ou courgettes...). Ou encore mieux, privilégiez les viandes maigres comme le blanc de poulet (mariné ou non) ou les saucisses de volaille, pauvres en graisses saturées et riches en protéines. Varier les plaisirs reviendra aussi moins cher.

Avez-vous déjà pensé au poisson ? Un saumon grillé ou un steak de thon sauront convaincre même les plus gourmands. Complétez le tout avec de bonnes salades colorées (et une sauce maison) agrémentées de blé ou d'orge pour l’apport en féculents. Le tour est joué !

yaourt vs glace au goûter

La traditionnelle glace au goûter ou le soir après dîner crée des souvenirs d’été impérissables. Si vous souhaitez limiter les excès tout en vous faisant plaisir, troquez le cornet contre un pot de yaourt glacé, sans sucre si possible, accompagné de noix, d’amandes et d’un filet de chocolat noir fondu. Cette alternative constitue une bonne source de protéines et de calcium.

En été, la tentation de moins manger est grande. Pourtant, la chaleur ne doit pas vous empêcher de prendre des repas complets, avec des féculents, des protéines et des fibres. Et surtout, n’oubliez pas de bien vous hydrater tout au long de la journée.