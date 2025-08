Espagne : ces 5 hôtels où séjourner pour des vacances écoresponsables à Minorque

L'île de Minorque est réputée pour son côté sauvage et authentique, loin de l'agitation de Majorque et d'Ibiza. Classée «réserve biosphère» par l’UNESCO, elle charme les amateurs de nature et d'écologie. Voici 5 hôtels où séjourner pour des vacances écoresponsables à Minorque.

Une île qui n'a rien à envier à ses voisines. Avec ses 695 km², Minorque est la plus petite île de l'archipel des Baléares en Espagne. Si ses voisines, Majorque et Ibiza, ont conquis depuis longtemps le cœur des touristes, Minorque gagne du terrain, en douceur, grâce à ses criques sauvages, ses eaux turquoises, tout en gardant le contrôle sur son tourisme.

C'est justement ce dernier point qui charme : malgré plus d’1,4 million de visiteurs, dont plus de 60.000 Français, chaque année, plusieurs mesures ont été prises au sein de l’île pour contrôler l’afflux de touristes et protéger la biodiversité locale. À l'image de plusieurs hôtels, qui ont fait le choix de proposer des hébergements aux valeurs écologiques et durables.

L'éco-hôtel Suites del Lago

Cet éco-hôtel, placé dans la marina de Cala'n Bosch, a pour ambition de devenir le plus durable d'Espagne. Et pour cause : cet hôtel cinq étoiles réservé aux adultes a placé l'écologie au centre de ses préoccupations. À commencer par la navette qui relie l'aéroport à l'hôtel : il s'agit d'un véhicule électrique.

Mais aussi à travers d'autres actions : les suites ont été construites avec des matériaux issus de l'artisanat local, les piscines individuelles sont remplies d'eau de mer et chauffées grâce à 134 panneaux hybrides. Un système d'irrigation récupère également les eaux usées des douches et des éviers.

Exit le chlore et le plastique, les semelles de chaussures du personnel et les sous-verres des restaurants ont même été fabriqués à partir de plastique recyclé collecté sur la côte minorquine par l'association environnementale Per la Mar Viva. Enfin, dans ses cuisines, l'hôtel pratique une économie circulaire, en s'engageant avec des produits issus d'un jardin biologique voisin.

Lago Resort Menorca - Suites del Lago, Ciutadella de Menorca.

Son Blanc Farmhouse

L'hôtel Son Blanc Farmhouse est niché au cœur d'un domaine de 130 hectares, jonché de pins et d'oliviers. Le tout dans un endroit sauvage et préservé de Minorque, donnant sur la mer. La propriété abrite par ailleurs des moutons, des poules et des ruches.

Rurale, autosuffisante et écologique, cette ancienne ferme minorquine traditionnelle en ruine a été rénovée et transformée par des artisans locaux pendant cinq ans. Mais des éléments de la structure originelle ont été soigneusement préservés. Parmi les 15 chambres proposées, l'une d'elles est même réservée aux artistes en résidence sur l'île.

La décoration intérieure est soigneusement choisie, avec des matières brutes modelées dans des formes organiques et des matériaux tels que la pierre de marès, le bois d’olivier sauvage et l’argile. Au niveau de la cuisine, elle est également portée sur des ingrédients locaux et de saison, cueillis dans le jardin ou provenant d'amis et de petits producteurs.

Des activités tournées vers la nature sont enfin proposées : des cours de yoga dans la forêt, des parcours sportifs à travers les ravins, mais aussi des ateliers de danse et de poterie.

Son Blanc Farmhouse Menorca, Torre Soli Nou.

L’hôtel Torre Vella Fontenille

Nul doute que les petites maisons typiques des campagnes espagnoles qui composent cet hôtel vont séduire les amateurs d'authenticité. L'hôtel Torre Vella Fontenille est situé dans un domaine de 200 hectares, de quoi s'offrir une escapade en pleine nature, à deux pas des falaises.

L'établissement est également doté d'une décoration minimaliste, aux tonalités blanches et naturelles, telles que le bois, l'osier ou le beige. D'un point de vue gustatif, l'hôtel vente une démarche «slow food», puisqu'il propose des produits frais et de saison, issus de son potager en permaculture.

Enfin, cet hôtel appartient au groupe hôtelier français des Domaines de Fontenille, devenu Fontenille Collection. Il s'agit d'une collection d'hôtels de luxe situés dans des cadres prestigieux, en Espagne et en France. De plus, le groupe est certifié Clef Verte, c'est-à-dire, qu'il s'engage en faveur d’un tourisme écoresponsable, plus vertueux et respectueux des plus hauts standards éthiques, sociaux et environnementaux.

Torre Vella Fontenille Collection, Alaior.

L’hôtel Barcelo Nura

Avec sa vue sur mer, l'hôtel Barcelo Nura s'est imposé parmi les plus beaux de Minorque. Construit sur deux étages, il se fond totalement dans le paysage, afin de bénéficier d'une immersion totale dans la nature, à seulement 2 km de la plage.

Le complexe a bien entendu été pensé pour préserver la biodiversité et l’écosystème local, notamment grâce à son éclairage basse consommation, le recyclage de l'eau ou encore, le contrôle des systèmes de climatisation.

Barcelo Nura, Biniancolla.

L’hôtel Menorca Experimental

Dans le sud de l'île, se situe l'hôtel Menorca Experimental. Il prend place dans une ancienne ferme traditionnelle, une finca du XIXe siècle, rénovée au goût du jour. À l'intérieur, la décoration se base sur des tons pastels, des matières naturelles (tels que du bois ou du raphia).

L'hôtel dispose de 30 hectares de nature, dissimulant des endroits secrets, comme un jardin potager, utilisé pour approvisionner le restaurant.

Il est, sans aucun doute, l'une des références en matière d'écologie. Preuve en est, sa certification de «Réserve de la biosphère» par le Conseil insulaire de Minorque. Il le doit notamment à son système d’éclairage à l’énergie solaire, ses produits d’accueils écologiques ou encore son soutien aux petits producteurs locaux.

Menorca Experimental, Alaior.