Quels signes astrologiques tombent amoureux le plus vite ?

En amour, tous les cœurs ne battent pas au même rythme. Certains ont besoin de temps avant de palpiter, alors que d’autres, au contraire, s’emballent dès le premier regard. Voici les signes astrologiques qui tombent amoureux le plus rapidement, selon une experte.

S'il y a bien un signe astrologique qui est connu pour avoir un coeur d'artichaut, c'est le Bélier. En effet, comme l'affirme l'astro love coach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple, ce natif impulsif est «tout feu tout flamme et «très sujet au coup de foudre».

Dirigé par Mars, la planète de l’action, le Bélier n'hésite pas à se persuader rapidement que la personne qu'il vient de rencontrer est l'amour de sa vie. Toutefois, précise-t-elle, son enthousiasme est éphémère, «ça ne dure pas». En effet, «il tombe éperdument amoureux, mais quelques mois plus tard, la flamme peut déjà s'éteindre».

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le signe des Poissons. Il «peut tomber amoureux en un temps record», explique la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube. Gouverné par Neptune, «planète symbolisant la sensibilité et l’idéalisation», et par Jupiter, qui «amplifie les émotions», ce natif «idéalise et fusionne directement avec l'autre».

les gémeaux aussi

En tant que signe d'eau, les Poissons «se donnent totalement», cherchant une fusion profonde. Les personnes nées entre le 19 février et le 20 mars sont donc des romantiques dans l'âme, capables de crier sur tous les toits qu’ils ont trouvé le grand amour dès le premier rendez-vous galant.

Enfin, on peut citer le signe des Gémeaux. Et pour cause, les natifs de ce signe d'air, réputés pour leur nature «volatile», tombent rapidement amoureux car «ils aiment papillonner et se passionner pour de multiples choses».

Sous l'influence de Mercure, planète du mouvement, les Gémeaux sont constamment en quête de nouveauté. Situé à la fin du printemps, ce signe «mutable» est naturellement enclin au changement, explique Nathalie Marcot.