Nouvelle-Zélande : avec ses décors de rêve, l'île veut imposer une taxe aux touristes qui veulent visiter ses sites naturels

À partir de 2027, les voyageurs étrangers devront payer un droit d'entrée pour accéder à quatre des sites naturels les plus emblématiques de Nouvelle-Zélande.

Une mesure controversée. Afin de stimuler le développement économique du pays, le gouvernement néo-zélandais prévoit de facturer jusqu'à 40 dollars néo-zélandais (environ jusqu'à 20 euros) de frais aux touristes internationaux pour visiter des destinations touristiques populaires.

Cette initiative concernerait notamment Te Whanganui-a-Hei (Cathedral Cove), le Tongariro Alpine Crossing, la Milford Track et l'Aoraki / Mount Cook, où les visiteurs internationaux représenteraient souvent 80 % de la fréquentation, à partir de 2027.

«Ces lieux sont vraiment spéciaux pour les Néo-Zélandais. J'ai souvent entendu des amis venus de l'étranger s'étonner de pouvoir visiter gratuitement certains des plus beaux endroits du monde. Il est tout à fait normal que, dans ces lieux privilégiés, les visiteurs étrangers apportent une contribution supplémentaire», a déclaré le Premier ministre, Christopher Luxon, lors d'un discours samedi.

Jusqu'à 62 millions de dollars néo-zélandais de bénéfice par an

Selon le ministre de la Conservation, Tama Potaka, ces frais pourraient générer 62 millions de dollars néo-zélandais par an, «qui seront directement réinvestis dans ces mêmes zones [...] qui soutiennent une grande partie de notre secteur touristique».

Les Néo-Zélandais, eux, continueront d'y accéder gratuitement. «C'est notre héritage collectif et les Kiwis ne devraient pas avoir à payer pour le visiter», a ajouté le chef du gouvernement au Guardian.

Ces frais d'entrée devraient être étendus à une dizaine de sites très fréquentés. Cette mesure pourrait notamment s'appliquer aux endroits où un système de paiement est pratique, comme c'est le cas pour l'île de Rangitoto.

Outre la taxe touristique, le gouvernement prévoit également d'assouplir les restrictions sur les activités commerciales sur des terres de conservation. Ces espaces, qui représentent un tiers du territoire néo-zélandais, sont des terres publiques protégées abritant une riche biodiversité, un patrimoine historique et culturel important.

«Dans l'esprit de dire oui à plus d'emplois, plus de croissance et des salaires plus élevés», le pays «lancerait une nouvelle vague de concessions» notamment dans le tourisme, l'agriculture et les infrastructures dans certains endroits.

Certaines entreprises comme les domaines skiables et les pâturages opéraient déjà sur ces terres, mais beaucoup d'autres ont rencontré des difficultés pour obtenir des autorisations similaires.

Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à alléger la réglementation environnementale pour stimuler l'économie. En 2024, le gouvernement a adopté une loi accélérant l'approbation de projets miniers et d'infrastructures controversés.

Une autre proposition autoriserait les entreprises à tuer des espèces sauvages protégées pour certaines structures. Parallèlement, les budgets consacrés aux programmes de conservation et de lutte contre le changement climatique ont été réduits.

Un dangereux déclin de nombreuses espèces

Toutefois, les opposants craignent que ces changements nuisent à l'environnement et aux espèces vulnérables de l'État. Riche en biodiversité unique, la Nouvelle-Zélande est toutefois confrontée au dangereux déclin de nombreuses espèces, plusieurs étant déjà menacées ou au bord de l'extinction.

Chlöe Swarbrick, co-dirigeante du Parti vert, a déclaré que le Premier privilégiait le profit à la protection de la nature. «Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur ceux pour qui il pense travailler. Il ne s'agit pas de gens ordinaires, des générations futures ou d'un environnement sain», a-t-elle expliqué dans une déclaration au Guardian.

De son côté, la directrice générale de la plus grande organisation de conservation de Nouvelle-Zélande, Forest & Bird, Nicola Toki, a affirmé que les dernières réformes «représentent l'affaiblissement le plus important de la législation sur la conservation depuis une génération», augmentant la pression sur les espèces vulnérables.

«Ils déplacent l’accent de la protection vers l’exploitation, démantelant ainsi la raison d’être même de nos parcs nationaux et de nos terres de conservation», a-t-elle ajouté.