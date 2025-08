Voici les 10 pires aéroports au monde en 2025, selon cette étude

Retards, contrôles interminables, valises égarées… En cette période de grands départs estivaux, mieux vaut savoir où l’on met les pieds. Une récente étude a ainsi classé les aéroports les plus redoutés des voyageurs en 2025.

Pour certains voyageurs, le cauchemar commence dès l’aéroport. Alors que les vacances battent leur plein et que les terminaux se remplissent de familles et de touristes, le site AirHelp a publié son classement annuel des pires aéroports du monde. Spécialisée dans l’accompagnement des passagers en cas de vols retardés, annulés ou surbookés, la plate-forme a interrogé 13.500 voyageurs dans 58 pays entre juin 2024 et mai 2025.

Basée sur les retours d’expérience, la ponctualité des vols, la qualité du service client, ainsi que les offres de restauration, cette étude pourrait bien jeter un froid sur les envies d’évasions des vacanciers.

Et c’est l’aéroport de Tunis Carthage, en Tunisie, qui décroche la première place du classement. Entre lenteur des contrôles et des retards fréquents l’infrastructure peine à répondre à l’afflux croissant de voyageurs. Suivent de près deux aéroports grecs, celui de Rhodes Diagoras (2e) et celui d’Héraklion (4e), très prisés en été, mais souvent saturés avec des files d’attente interminables et un manque de personnel.

L’Asie n’est pas épargnée avec les aéroports de Hô-Chi-Minh-Ville (3e) et Hanoï, critiqués pour leur désorganisation et le manque de ponctualité. L’étude pointe également les difficultés des aéroports de Hurghada (5e) et Charm el-Cheikh (10e) en Égypte, où les plaintes concernent la gestion des bagages et les délais d’attente. La Turquie n’est pas en reste non plus avec Antalya (6e) et Dalaman (8e), deux plates-formes largement utilisées durant l’été.

Enfin, Lisbonne Humberto Delgado (7e) est le seul aéroport d’Europe de l’Ouest à figurer dans cette liste noire.

Le classement complet des 10 pires aéroports au monde en 2025 selon AirHelp

1. Tunis Carthage, Tunisie

2. Rhodes Diagoras, Grèce

3. Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

4. Héraklion, Grèce

5. Hurghada, Égypte

6. Antalya, Turquie

7. Lisbonne Humberto Delgado, Portugal

8. Dalaman, Turquie

9. Hanoï Nôi Bài, Vietnam

10. Charm el-Cheikh, Égypte