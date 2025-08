Vacances d’été : qu’est-ce que la méthode «5-4-3-2-1» qui permet de faire sa valise efficacement sans prise de tête ?

Entre les vêtements indispensables et les fameux «au cas où», préparer sa valise pour les vacances peut rapidement se transformer en casse-tête. Pourtant, il existe une technique ultra-efficace pour économiser du temps et de l'espace dans vos bagages. Mais en quoi consiste la méthode 5-4-3-2-1, permettant de faire sa valise de façon optimale ?

Faire ses valises pour les vacances peut être à la fois excitant et stressant, surtout lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Afin de voyager léger tout en emportant l'essentiel, rien de mieux que la méthode 5-4-3-2-1, popularisée par la blogueuse Geneva Vanderzeil il y a plusieurs années. Cette technique est depuis devenue une véritable référence pour tout bon voyageur digne de ce nom.

Elle repose sur un principe simple : choisir un nombre précis de vêtements répartis en cinq catégories. Concrètement, il s'agit de prendre 5 hauts, 4 bas, 3 accessoires, 2 paires de chaussures et 1 maillot de bain.

Au-delà de sa simplicité, cette méthode permet de préparer sa valise rapidement, mais également de gagner de la place afin d'éviter les frais de soute. Dans bien des cas, toutes vos affaires peuvent tenir dans un bagage cabine, simplifiant les déplacements.

En outre, en sélectionnant des vêtements polyvalents et faciles à assortir, cette approche minimaliste permet de créer jusqu'à 60 combinaisons différentes. Elle s'inspire d'ailleurs du principe de la garde-robe capsule, misant sur des pièces basiques et intemporelles plutôt que sur des imprimés trop tape-à-l'œil.

Une méthode qui convient à toutes les destinations

Évidemment, vous pouvez adapter cette formule selon la destination, la durée du séjour et les activités prévues. Par exemple, pour des vacances sous le soleil, les cinq hauts peuvent inclure des débardeurs légers, t-shirts, et des chemisiers légers, et les quatre bas, des robes, combinaisons ou ensembles.

Vous pouvez emporter des sandales pour la plage, des baskets pour explorer et une paire élégante pour sortir. Les robes ou combinaisons conviennent parfaitement pour une promenade au bord de la mer en soirée, tandis qu'un accessoire audacieux, comme un collier ou une paire de boucles d'oreilles originales, personnalisera chaque tenue.

À l'inverse, pour un séjour à la montagne, vous pouvez remplacer les robes par des couches chaudes, comme un pull en laine et une veste imperméable. Les sandales cèdent la place aux chaussures de randonnée, mieux adaptées au terrain. Peu importe la destination, la méthode 5-4-3-2-1 s'adapte facilement à tous les types de voyages et climats, sans surcharger vos bagages.

Pour optimiser (encore plus) cette approche, privilégiez des matières légères, infroissables, et compactes afin de faciliter le rangement. Et pour plus d'organisation, les cubes de rangement sont idéals pour compartimenter votre valise et maximiser l'espace.