Réseaux sociaux : qu’est-ce que la tendance des «cornichons» ?

Inattendu, piquant, étrange, le cornichon est devenu la nouvelle obsession des réseaux sociaux. Longtemps boudé, il s’impose aujourd’hui comme un phénomène culturel, en rupture totale avec l’ère de l’avocat parfait.

Sur TikTok, Instagram ou Pinterest, les cornichons sont partout. Dégustés, notés, transformés en cocktails ou même en bouquets, ils sont devenus un objet de fascination pour la Gen Z.

Dua Lipa shares new drink recipe combining Diet Coke, pickle juice and jalapeño sauce. pic.twitter.com/7dsE4BOBWi — Pop Base (@PopBase) October 5, 2024

La tendance ? Tester des marques de cornichons, boire du jus de cornichon, ou encore cuisiner des recettes insolites : le cocktail Coca Light - jus de cornichons de Dua Lipa, cornichons frits ou pickle popsicles (glaces au cornichon).

Même les marques s’en emparent. Pour la Saint-Valentin, Grillo’s Pickles a envoyé à des influenceuses TikTok des bouquets de cornichons, avec ce slogan viral : «Elle ne veut pas de roses».

Un aliment «anti-héros» qui casse les codes

La montée en puissance du cornichon s’explique aussi par ce qu’il représente. Il est l’opposé exact de l’avocat : tordu, acide, peu esthétique. Il est imparfait, et c’est ce qui séduit.

@teaseats ✨CRAZY PICKLE BOATS, CHIPS, AND SANDWICHES IN LA✨ It’s National Pickle Day today, and if you love pickles, you need to try this spot. Located in the Original Farmers Market next to the Grove in Los Angeles, Topped is a new stand from Kaylin + Kaylin Pickles (aka the people who brought you the famous Pickle Flight). They specialize in pickles with toppings, whether that’s in boat, chip, or even sandwich form. I’d highly recommend their Pickle Boat Flight so you can try three different topping combos. I know it might sound crazy if you’ve never had it, but IYKYK the peanut butter, nutella, and pretzel one was actually my favorite! If you’ve seen the viral Jimmy John’s Pickle Sandwich, they have their own take on that too — but even better, because you’ll be supporting a local business with this one. It’s super messy, but surprisingly good. Send this to a pickle lover, and follow me for more LA restaurant reviews, recommendations, and things to do! 🥒 @Kaylin and Kaylin Pickles #food#foodtiktok#foodie#fyp#losangeles#latiktok#lafoodie#thingstodoinla#restaurantreview#foodreview#thegrove#pickles#viralfood♬ Write This Down (Instrumental) - SoulChef

Aux États-Unis, le Pickle Day attire des milliers de fans chaque année. Et le jus se vend désormais en bouteille pour ses supposés bienfaits : anti-crampes, anti-gueule de bois, digestion facilitée.

L’avocat, star des millénials, a dominé l’assiette (et les feeds Instagram) depuis 2017. Mais entre son coût élevé, son impact écologique et son image, il semble avoir perdu de sa superbe.

Le cornichon s’impose ainsi comme le symbole décalé d’une nouvelle génération.