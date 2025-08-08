Voici les 10 meilleurs aéroports au monde en 2025 selon cette étude

Entre qualité des services, ponctualité ou encore confort, une étude récente a révélé le top 10 des plateformes aéroportuaires les plus appréciées des voyageurs. Voici le palmarès 2025, dominé par l’Afrique et le Moyen-Orient.

Voyager peut s’avérer être un supplice ou comme une expérience cinq étoiles. Une étude menée par le site AirHelp a publié son classement annuel des meilleurs aéroports du monde, en se basant sur des millions d’avis de voyageurs en quête d'efficacité et de confort.

Spécialisé dans l’accompagnement des passagers en cas de vols retardés, annulés ou surbookés, le site a interrogé 13.500 visiteurs dans 58 pays entre juin 2024 et mai 2025.

En outre, l’étude d’AirHelp est basée sur les retours d’expérience, la ponctualité des vols, la qualité du service client ainsi que les offres de restauration. En cette période de vacances estivale, l’étude pourrait bien insister certains vacanciers à revoir leur plan de vol.

Le classement complet selon AirHelp

1. Aéroport du Cap, Le Cap (Afrique du Sud)

2. Aéroport Hamad, Doha (Qatar)

3. Aéroport du roi Khaled, Riyad (Arabie saoudite)

4. Aéroport de Brasilia-Presidente Juscelino Kubitschek, Brasilia, (Brésil)

5. Aéroport de Mascate, Mascate (Oman)

6. Aéroport de Tocumen, Panama, (Panama)

7. Aéroport King Shaka, Durban (Afrique du Sud)

8. Aéroport de Salt Lake City, Salt Lake City, Utah, (États-Unis)

9. Aéroport de Bergen Flesland, Bergen, (Norvège)

10. Aéroport King Fahd, Dammam (Arabie saoudite)