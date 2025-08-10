Orages : voici 5 astuces pour calmer votre chien ou votre chat s'il est stressé

Durant les orages, les animaux de compagnie tels que les chiens ou chat peuvent être effrayés par les grondements et éclairs. Des bruits extérieurs provoquant des réactions parfois spectaculaires chez eux. C’est pourquoi, il existe plusieurs solutions pour les préparer au mieux aux orages.

Attention aux animaux. Ce lundi, Météo-France a placé sept départements pour des risques d’orages. Et lors de ces conditions qui peuvent parfois surprendre l’Homme avec d’importants grondements et des éclairs imprévisibles, il n’est pas rare non plus de voir les animaux de compagnie être pris de panique. C’est pourquoi, pour préparer au mieux les chiens ou les chats aux orages et éviter l’astraphobie, plusieurs astuces existent.

Rester calme

En temps d’orages, il est important de montrer à votre animal de compagnie une attitude calme et détendue afin de lui faire comprendre qu’il n’y a pas de véritable danger. Le propriétaire doit donc être exemplaire et se montrer serein face à l’arrivée de l’orage. Puisque le chien est très à l’écoute de son maître, le calme de ce dernier permettra à l’animal d’être moins agité.

Offrir un refuge sécurisé

Pendant un orage, il est essentiel de créer un espace sûr à votre animal de compagnie, lui permettant de se réfugier. Pour cela, pensez à mettre en place une pièce calme, de préférence sans fenêtre, équipée de couvertures et de jouets. Pour les chiens étant habitués à être en cage, cela peut leur permettre de se sentir en sécurité. Dans ce cas, pensez à la recouvrir avec une couverture pour atténuer les grondements en laissant la porte ouverte.

Distraire son animal

Pour dissimuler le bruit de la tempête, il est important d’offrir un environnement sonore apaisant à l’animal. Il est possible de le faire notamment en laissant allumer la télévision, en mettant une musique douce ou en utilisant des bruits blancs. Cela permettra d’atténuer le bruit extérieur. De plus, vous pouvez laisser plusieurs objets à disposition, tels que des peluches, friandises ou même l’un de vos vêtements contenant votre odeur.

Anticiper le prochain orage

Pour éviter les signes de peur durant l’orage, comme les gémissements ou une agitation extrême, vous pouvez anticiper et préparer votre animal. Ce dernier perçoit souvent l’arrivée de l’orage à l’avance. Lorsque les signes apparaissent, vous pouvez alors préparer toutes les astuces précédentes. Mais il est également important de préparer l’animal et de le désensibiliser aux grondements du tonnerre. Sur Internet, plusieurs sons d’orages prévus pour cela sont disponibles. Vous pouvez donc les diffuser tout en jouant avec lui.

En parler au vétérinaire

Si toutes ces astuces ne fonctionnent pas auprès de votre animal, vous pouvez évidemment en parler à votre vétérinaire. Ce dernier pourra recommander des traitements naturels ou des compléments alimentaires.