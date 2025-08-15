Labubu : comment reconnaître une vraie peluche d'une fausse ?

Les peluches à l’effigie du personnage Labubu, popularisé par la marque chinoise POP MART, connaissent un franc succès. Mais des contrefaçons ont envahi le marché. Voici comment repérer une peluche originale.

La vigilance est de mise. Comme des milliers de collectionneurs et d'amateurs de pop culture asiatique, vous venez d'acheter l'un des nombreux modèles de peluche Labubu, peut-être même issu d'une édition secrète rare, mais vous doutez de son authenticité. Alors, voici quelques astuces simples pour repérer une pâle imitation.

L’emballage

Une véritable peluche est vendue dans une boîte en carton colorée, soigneusement illustrée à son effigie. À l'intérieur, le Labubu est protégé par une pochette plastique scellée. S'il est simplement emballé dans une pochette transparente sans boîte, alors ce n'est qu'une imposture.

L’étiquette POP MART

Indice le plus simple à vérifier, cette étiquette géante portant le nom de la marque POP MART, présente sur tous les modèles, est un véritable gage d'authenticité. Le QR code qui l'accompagne, également présent sur la boîte en carton, permet d'identifier le jouet sur le site officiel.

Les yeux identiques

Ce détail peut paraître insignifiant, mais les contrefaçons ont souvent un œil plus petit ou mal aligné, donnant à la créature un regard asymétrique (encore plus) effrayant. Il faut donc veiller à ce que les yeux soient de même taille et symétriques.

Un nez unique

Toutes les figurines authentiques ont le même nez en relief, bien centré. S'il est mal positionné, plat, ou formé de deux petits points, méfiez-vous.

Une dentition précise

Peu importe le modèle, le Labubu montre toujours exactement neufs petites dents pointues, ni plus ni moins. N'hésitez donc pas à les compter.

Un marquage spécial

Face aux pâles copies de plus en plus sophistiquées, la marque a décidé d'apposer un marquage invisible sous un pied des modèles les plus récents, apparaissant uniquement sous lumière UV.

Une véritable peluche est vendue entre 20 et 80 euros en moyenne, donc si vous trouvez un modèle proposé trois fois moins cher, il est probablement faux. Privilégiez toujours les boutiques officielles Pop Mart en France, les revendeurs en ligne certifiés, ou les grandes plates-formes.