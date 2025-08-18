Toute l’actu en direct 24h/24
Voici le signe astrologique le plus accro à la musculation

Ce signe de Feu accorde beaucoup d'importance à son image. [©Dusan Petkovic/Adobe]
Gouverné par le Soleil, ce signe astrologique a un besoin viscéral de briller et d'être admiré, autant pour son esprit que pour son apparence. Pour afficher une silhouette sculptée, il passe ainsi une bonne partie de son temps à soulever des poids à la salle de musculation. 

Il entretient un véritable culte du corps. Charismatique et compétitif, le Lion est un signe de Feu qui «aime rayonner, se faire remarquer, et que tous les regards soient tournés vers lui», analyse l’astro love coach Nathalie Marcot. Extravertis par essence, ces natifs cherchent à attirer l'attention sur eux, que ce soit en parlant haut et fort ou en mettant en avant leurs atouts physiques.

L’apparence occupe une place centrale chez le Lion. Dirigé par le Soleil, «il aime dessiner et sculpter parfaitement son corps», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Ainsi, ce signe au mental d’acier ne va pas hésiter à enchaîner les allers-retours à la salle de musculation ou de crossfit. 

Et pas question de se contenter de quelques pompes. Avec lui, l’entraînement se doit d’être intensif, régulier et rigoureux. Outre le côté purement esthétique, la pratique de la musculation est une manière de nourrir son égo, «d’incarner pleinement son rôle de leader et de renforcer sa confiance en lui», poursuit Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube

Cette dernière rappelle toutefois que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral. 

