Coiffure 2025 : voici les 5 meilleurs coupes pour cheveux fins qui rajeunissent

Lorsqu’on souhaite paraître plus jeune, certaines coupes conviennent mieux que d’autres. Alors que la rentrée est souvent synonyme de renouveau et de changement capillaire, voici celles qui subliment les cheveux fins tout en offrant un effet rajeunissant.

La coupe pixie

Celles qui cherchent à gagner quelques années peuvent miser sur la pixie haircut (coupe de lutin). Cette coiffure quelque peu asymétrique se caractérise par une base courte à l'arrière et une longue mèche dégradée sur le devant de la tête, que l'on peut ramener derrière l'oreille. Toutefois, comme la plupart des coupes courtes, il faudra la rafraîchir en allant régulièrement chez le coiffeur.

Le clavi-cut

Autre coupe de cheveux anti-âge et sur laquelle on peut compter pour apporter du volume aux cheveux fins : le clavi-cut. Une coupe mi-longue qui, comme son abréviation l’indique, se porte à hauteur des épaules, au niveau de la clavicule. Vue sur Isabelle Huppert ou encore Emma Stone, cette coupe facile à coiffer peut s’accompagner d’une frange et convient aussi bien aux cheveux lisses qu’ondulés.

LE JAWBONE BOB

Si vous souhaitez changer de tête et tenter de rajeunir votre apparence, vous pouvez par ailleurs demander à votre coiffeur un jawbone bob. Autrement dit, un carré droit se terminant à la mâchoire. Accompagnée de mèches dégradées, cette coupe a l’avantage d’apporter du volume aux cheveux fins. Les mannequins Hailey Bieber et Kourtney Kardashian ont notamment adopté ce look capillaire.

La curve cut

Inspirée de Rachel dans la série «Friends», la curve cut est idéale pour adoucir les traits. Facile à coiffer et à entretenir, cette coupe arrondie, avec un dégradé en «U», épouse avec douceur les lignes du visage. Elle est particulièrement adaptée quand on a le visage carré.

La Bottleneck Bangs

Côté franges, c’est sur la bottleneck bangs qu’il faut miser. Portée Dakota Johnson, cette «frange en col de bouteille» s’allonge sur les côtés pour se fondre dans la chevelure et se caractérise par des mèches plus courtes au centre. Elle s’ajuste à toutes les formes de visage.