Voici les 5 pires destinations de mariage en fonction de la météo, selon une étude

La météo s’avère cruciale les jours de fête, surtout lors des mariages. Pour éviter les mauvaises surprises, une étude a été publiée afin d’identifier certains endroits à risque sur le plan météorologique.

Le jour de votre mariage est censé être le plus beau de votre vie. Famille parfois venue de loin, présence des amis les plus proches, bonne nourriture, boissons à volonté dans un cadre somptueux… Les dépenses sont rarement comptées le jour de l’union.

Or, tout cela peut vite être gâché si le temps n’est pas au rendez-vous. Pour aider les futurs mariés à ne pas se tromper sur leur destination, une étude de Destify, spécialiste américain du voyage, a établi un classement des pires lieux où se marier en fonction de la météo.

Pour cela, l’étude a analysé plusieurs paramètres pour 40 destinations prisées : la température, la couverture nuageuse, l’indice pluviométrique, l’humidité de l’air et la force du vent. À partir de ces données, un indice sur 10 a été calculé.

À ce jeu-là, la ville la moins réjouissante comme destination de mariage est Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Si le cadre peut paraître issu d’un film et que la nature luxuriante offre des paysages à couper le souffle, les températures sont beaucoup moins clémentes.

L’indice météo n’est que de 1,22/10 selon l’étude, en raison de températures froides (8,7 °C en moyenne), de fortes pluies (112,73 mm/mois) et d’un vent permanent. L’Islande et sa capitale Reykjavik ne sont pas conseillées non plus, avec un indice très faible de 1,46/10. Les mariages en extérieur seraient désagréables à cause du froid. De plus, il fait rarement beau, avec un ciel couvert 62 % du temps.

Paris dans le top 5 des pires destinations

Sur le podium des villes à éviter pour un mariage, Destify place les Maldives. Malgré leurs plages de sable fin et leurs eaux turquoise, l’archipel peut vite devenir un cauchemar à cause d’une météo trop fluctuante (indice météo : 1,71/10). À Malé, la chaleur n’est pas agréable pour une telle cérémonie. Suit ensuite en quatrième position Tokyo, au Japon (2,16/10).

Paris a été positionné cinquième de ce classement avec un indice de 2,32. L’étude met en cause un climat trop frais, avec une température moyenne de 10,8 °C. Comme à Tokyo, le ciel est trop souvent gris, avec 51 % de couverture nuageuse. Les vents sont également considérés comme gênants pour une cérémonie (14,68 km/h). La ville des amoureux, capitale des demandes en mariage des touristes étrangers, ne serait donc pas propice à l’union des deux époux.

Phuket en Thaïlande (Indice météo : 2,81/10), Buenos Aires en Argentine (3,01/10), Londres au Royaume-Uni (3,13/10), Castries à Sainte-Lucie (3,13/10) et Carthagène des Indes en Colombie (3,21/10) complètent ce top 10 des destinations à éviter à cause du temps pour réaliser son mariage.

À l’inverse, Yosemite Lakes (États-Unis), avec un indice de 9,15/10, offrirait la meilleure destination pour les mariages s’ils sont organisés entre mai et septembre. La péninsule Arabique, avec Mascate (Oman) et Dubaï (Émirats arabes unis), possède les meilleures conditions pour un mariage entre novembre et mars.